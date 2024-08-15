Российские войска зачистили еще один населенный пункт от ВСУ в Курской областич

Российская армия в результате боевых действий смогла зачистить населенный пункт Мартыновка Курской области от украинских войск. Теперь идет зачистка других регионов Суджанского района. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".

"Один населенный пункт — Мартыновка, мы его зачистили", — заявил Алаудинов.

Он добавил, что в еще двух населенных пунктах — Черкасское Поречное и Русское поречное — продолжается зачистка российскими войсками от ВСУ.

Кроме того, Алаудинов подчеркнул, что украинская армия понимает, что ВС РФ их сдерживают. В связи с этим военное командование ВСУ стягивает в населенные пункты "все что можно" в попытках пробить брешь в российской обороне, а также наладить маршрут для дальнейшего продвижения частей.

Фото: Facebook*/43rd Hetman Taras Triasylo Heavy Artillery Brigade

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