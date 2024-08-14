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Алаудинов: ВСУ начали окапываться в приграничных районах Курской области
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Командир "Ахмата" рассказал о действиях ВСУ в приграничных районах Курской области

Алаудинов: ВСУ начали окапываться в приграничных районах Курской области

Украинская армия начала рыть окопы в приграничных районах в Курской области в попытках избежать уничтожения российскими войсками. Об этом сообщил командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

"Он (противник — Прим.) уже потихоньку начинает где-то окапываться, где-то еще что-то для того, чтобы мы его не уничтожили", — заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ.

Кроме того, генерал-майор добавил, что российская армия собирается в ближайшее время перейти в наступление на всех направлениях под Курском с целью полностью уничтожить оставшиеся части ВСУ, которые пока находятся в российском регионе.

Напомним, что нападение ВСУ на Курскую область произошло утром 6 августа. По последним данным Минобороны России, украинская армия потеряла во время боевых действий на курском направлении до 2010 военнослужащих, а также десятки единиц военной техники.

Апти Алаудинов — российский чеченский военный деятель.

Фото: скриншот видео Telegram/Апти Алаудинов «АХМАТ»

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