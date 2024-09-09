"Волосы дыбом встают": Алаудинов рассказал об увиденном в гаджетах солдат ВСУ

Командир спецназа "Ахмат" Чеченской Республики генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что от увиденной "грязи" в гаджетах военнослужащих украинской армии "волосы встают дыбом". Соответствующее заявление он сделал во время интервью корреспонденту ТАСС.

"Если честно, гаджеты противника — это тоже тема такая, очень специфическая. Иногда залазишь в их гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают", — рассказал замглавы Главного военно-политического управления Минобороны РФ.

По его словам, в гаджетах военных ВСУ находятся кадры с избиением людей, которых потом закидывают на передовые позиции в зоне боевых действий. Алаудинов утверждает, что даже есть материалы с кастрюлями на голове у некоторых военных, которые, как считает чеченский командир, относятся к ЛГБТ*.

При этом командир "Ахмата" добавил, что некоторые телефоны принадлежат не только погибшим украинским военным, но и солдатам, которые попали в плен к российской армии.

Фото: pxhere.com

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