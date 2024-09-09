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Алаудинов: у Киева в распоряжении до четырех бригад личного состава
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Командир "Ахмата" назвал численность ВСУ, находящуюся в распоряжении Украины

Алаудинов: у Киева в распоряжении до четырех бригад личного состава

На данный момент украинская армия имеет в своем распоряжении до четырех бригад личного состава. Такое заявление сделал командир чеченского спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

"У них остается энное количество ресурса. То есть мы этот ресурс фиксируем. Мы знаем, что у них еще есть до четырех бригад, и, как говорится, техники тоже для этих бригад", - заявил чеченский командир.

Он подчеркнул, что ВС РФ пристально наблюдают за тем, где и какой личный состав задействуют ВСУ. Кроме того, командир "Ахмата" не исключил, что уничтожение этого ресурса украинской армии и занятие для российских войск приемлемых тактических позиций может стать официальной частью завершения специальной военной операции.

Стоит отметить, что ранее Алаудинов в интервью одному из китайских корреспондентов рассказал, что выбить ВСУ из Курской области можно будет через два-три месяца, и примерно спустя это же время может закончиться СВО.

Фото: Facebook*/93rd "Kholodnyi Yar" Mechanized Brigade

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