На данный момент украинская армия имеет в своем распоряжении до четырех бригад личного состава. Такое заявление сделал командир чеченского спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.
"У них остается энное количество ресурса. То есть мы этот ресурс фиксируем. Мы знаем, что у них еще есть до четырех бригад, и, как говорится, техники тоже для этих бригад", - заявил чеченский командир.
Он подчеркнул, что ВС РФ пристально наблюдают за тем, где и какой личный состав задействуют ВСУ. Кроме того, командир "Ахмата" не исключил, что уничтожение этого ресурса украинской армии и занятие для российских войск приемлемых тактических позиций может стать официальной частью завершения специальной военной операции.
Стоит отметить, что ранее Алаудинов в интервью одному из китайских корреспондентов рассказал, что выбить ВСУ из Курской области можно будет через два-три месяца, и примерно спустя это же время может закончиться СВО.
Фото: Facebook*/93rd "Kholodnyi Yar" Mechanized Brigade
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