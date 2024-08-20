Военный аналитик, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин, выразил убеждение, что подрыв мостов через реку Сейм в Курской области украинскими военными направлен на закрепление на территории России.
По его мнению, цель этих действий — сохранить позиции до осени, а также затруднить переброску российских войск и грузов и эвакуацию мирных жителей.
Река Сейм не является крупной водной артерией, но российские военные установили понтонные переправы, что снижает эффективность действий украинских сил.
Эксперт считает, что разрушение мостов не принесет ожидаемых результатов для украинских формирований и не должно восприниматься как серьезная угроза.
Апти Алаудинов заявил, что украинские силы планировали уничтожить мосты в Курской области, чтобы изолировать российские подразделения. Однако российское военное руководство оперативно на это отреагировало, организовав водные переправы и используя различные средства поддержки.
Уничтожение мостов не является критической проблемой, так как российские силы могут быстро восстановить коммуникации.
Алаудинов отметил, что украинские силы остановлены по всему периметру, их передовые отряды уничтожены, а сейчас идет зачистка некоторых населенных пунктов.
Фото: From Wikimedia Commons/ Ministry of Defence of the Russian Federation
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