Российская Федерация уже одержала победу в специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое заявление сделал командир чеченского спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
"Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли", — заявил замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ.
По его словам, главной задачей россиян сейчас является сделать так, чтобы всем стать большой семьей и готовится к следующим вызовам для страны.
Напомним, что ранее Алаудинов в комментарии китайскому корреспонденту одного из изданий заявил о том, что российская армия вытеснит ВСУ с российской территории через два-три месяца, в это же время закончится и СВО.
Вторжение украинских войск в Курскую область произошло утром 6 августа. С того момента ВСУ потеряли свыше 9,3 тысяч военнослужащих, а также сотник единиц военной техники, в том числе БМП, БТР и различные боевые бронемашины.
Фото: z.mil.ru
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