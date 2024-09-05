Командир "Ахмата" Алаудинов заявил, что Россия уже победила в СВО

Российская Федерация уже одержала победу в специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое заявление сделал командир чеченского спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

"Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли", — заявил замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ.

По его словам, главной задачей россиян сейчас является сделать так, чтобы всем стать большой семьей и готовится к следующим вызовам для страны.

Напомним, что ранее Алаудинов в комментарии китайскому корреспонденту одного из изданий заявил о том, что российская армия вытеснит ВСУ с российской территории через два-три месяца, в это же время закончится и СВО.

Вторжение украинских войск в Курскую область произошло утром 6 августа. С того момента ВСУ потеряли свыше 9,3 тысяч военнослужащих, а также сотник единиц военной техники, в том числе БМП, БТР и различные боевые бронемашины.

Фото: z.mil.ru