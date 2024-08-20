Украинская армия рассчитывала на то, что своим вторжением в Курскую область она заставит Российскую Федерацию отказаться не своих действий на других ключевых направлениях в зоне проведения спецоперации. Такое заявление сделал глава чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
По его словам, своими действиями они планировали вынудить Россию пойти на переговоры на условиях шантажа.
"Этот прорыв, который должен был привести к тому, чтобы поставить нас на колени и заставить пойти на их условия, он в принципе захлебнулся", — заявил глава Главного военно-политического управления Минобороны России в эфире телеканала "Россия 1".
Он утверждает, что операцией ВСУ на курском направлении командовали непосредственно штаб Североатлантического альянса, а также Соединенные Штаты и Велкиобритания.
В Минобороны России отмечают, что операция по уничтожению украинских войск на курском направлении по-прежнему продолжаются. С 6 августа ВСУ уже потеряли свыше трех тысяч военнослужащих, а также десятки единиц военной техники.
Фото: president.gov.ua
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