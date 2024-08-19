Алаудинов рассказал о дальнейших планах ВСУ в Курской области

Украинские войска, которые находятся на территории Курской области, начали передислоцироваться для попыток начать атаку на новом участке, однако российской армии удается контролировать ситуацию. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал замглавы Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов.

"На сегодняшний день мы ощущаем, что противник передислоцируется для того, чтобы попробовать зайти с другой стороны", — заявил командир чеченского спецназа "Ахмат".

Он также подчеркнул, что вчера был очень тяжелый день, так как российская армия отражала несколько волн атак со стороны ВСУ. При этом Алаудинов отметил, что в результате боевых действий наступавшая днем ранее большая часть ВСУ уничтожена.

Кроме того, генерал-майор добавил, что российской армии удается контролировать ситуацию на курском направлении, а также встретить противника, несмотря на его действия.

Фото: president.gov.ua