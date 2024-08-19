Алаудинов рассказал о дальнейших планах ВСУ в Курской области

Украинские войска, которые находятся на территории Курской области, начали передислоцироваться для попыток начать атаку на новом участке, однако российской армии удается контролировать ситуацию. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал замглавы Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов.
"На сегодняшний день мы ощущаем, что противник передислоцируется для того, чтобы попробовать зайти с другой стороны", — заявил командир чеченского спецназа "Ахмат".
Он также подчеркнул, что вчера был очень тяжелый день, так как российская армия отражала несколько волн атак со стороны ВСУ. При этом Алаудинов отметил, что в результате боевых действий наступавшая днем ранее большая часть ВСУ уничтожена.
Кроме того, генерал-майор добавил, что российской армии удается контролировать ситуацию на курском направлении, а также встретить противника, несмотря на его действия.
Фото: president.gov.ua
Минздрав Филиппин: зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян
На Филиппинах был зафиксирован первый случай инфицирования оспой обезьян. Об этом информировал Минздрав островного государства в Юго-Восточной Азии.
Тяпкин: если Германия решит изъять собственность России, ответ будет адекватным
В случае если власти Федеративной Республики Германии примут решение изъять собственность Российской Федерации, которая находится на территории ФРГ, то ответ РФ будет благоразумным и аналогично затронет немецкое имущество. Об этом информировал агентство РИА Новости российский дипломат Олег Тяпкин.
Алёна Апина рассказала о двух своих неудачных браках: осталась только фамилия и дочь
Певица Алёна Апина объяснила, почему у неё не сложились отношения с мужьями в двух своих браках.
Егор Крид признался, что его оштрафовали из-за концерта
Певец Егор Крид признался, что его оштрафовали из-за концерта, который прошёл в конце июня в Москве.