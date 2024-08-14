Алаудинов сообщил об уничтожении основной части ВСУ в Курской области

Основные силы украинской армии, которые зашли в Курскую область, остановлены. Большая часть личного состава ВСУ уничтожена. Об этом в эфире "Первого канала" сообщил командир чеченского спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
"На данный момент я в принципе могу сказать, что эти силы и средства (ВСУ) почти полностью уже блокированы, то есть завершается блокирование всех направлений участков", — заявил замначальника Главного военно-политического управления МО России.
При этом он добавил, что за спиной российской армии действуют единичные диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), силы и средства, которые просочились, но они находятся в лесах, о чем знают бойцы ВС РФ.
Ранее Алаудинов сообщал о том, что целью украинской армии было захват Курской АЭС, после чего они хотели провести переговоры с Россией, но на языке ультиматумов.
Фото: president.gov.ua
Bloomberg: Китай признал, что его ракета Long March 6A взорвалась
Китайская Народная Республика призналась в том, что её ракета-носитель семейства Чанчжэн Long March 6A, которая была запущена в космическое пространство 6 августа с 18 спутниками, взорвалась. Об этом информирует один из двух ведущих американских поставщиков финансовой информации Bloomberg.
Мирошник: РФ консультируется с дружественными странами по ситуации в Курской области
Посол по особым поручениям МИД России Мирошник сообщил, что Москва ведёт закрытые консультации по ситуации в Курской области.
Телеведущая Роза Сябитова поддержала женитьбу Гарика Харламова
Телеведущая Роза Сябитова заявила, что юморист Гарик Харламов сделал правильный выбор, когда женился на актрисе Катерине Ковальчук.
В новый трейлер про "Гарри Поттера" вернулись Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф
Актёры Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон вновь исполнили роли Гарри Поттера и Гермионы Грейнджер в новом трейлере к фильму "Гарри Поттер и Проклятое дитя".