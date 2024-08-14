Алаудинов сообщил об уничтожении основной части ВСУ в Курской области

Основные силы украинской армии, которые зашли в Курскую область, остановлены. Большая часть личного состава ВСУ уничтожена. Об этом в эфире "Первого канала" сообщил командир чеченского спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

"На данный момент я в принципе могу сказать, что эти силы и средства (ВСУ) почти полностью уже блокированы, то есть завершается блокирование всех направлений участков", — заявил замначальника Главного военно-политического управления МО России.

При этом он добавил, что за спиной российской армии действуют единичные диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), силы и средства, которые просочились, но они находятся в лесах, о чем знают бойцы ВС РФ.

Ранее Алаудинов сообщал о том, что целью украинской армии было захват Курской АЭС, после чего они хотели провести переговоры с Россией, но на языке ультиматумов.

Фото: president.gov.ua