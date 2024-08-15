Стало известно об изменении тактики ВСУ в Курской области

Украинская армия сменила тактику ведения боевых действий на территории Курской области. Об этом рассказал глава чеченского спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
Он утверждает, что украинские войска планировали захватить под свой контроль всю территорию Курской области 11 августа, но этого не случилось. Теперь, как утверждает Алаудинов, ВСУ "начинают давить со всех щелей", а также предпринимают попытки "раздернуть" военнослужащих ВС РФ.
Кроме того, чеченский командир отметил, что на данный момент ситуация в Курской области находится под контролем. По его словам, российские войска продолжают уничтожать, а также блокировать ВСУ.
Фото: presideny.gov.ua
WSJ: Залужный назвал провокацией сообщения о его приказе взорвать "Северные потоки"
Бывший главком украинской армии и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал сообщения о его приказе взорвать "Северные потоки" в сентябре 2022 года.
В аэропорту Кельна приостановили полёты из-за проникновения неизвестных
Несколько человек, о которых пока отсутствует какая-либо информация, проникли в зону прибытия самолётов международного гражданского аэропорта, находящегося в пригородном районе Кёльна Порц в Германии. На данный момент полёты отложены до выяснения обстоятельств, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Об этом администрация аэропорта информировала в социальных сетях.
Марк Цукерберг установил статую своей жены во дворе дома
Медиамагнат Марк Цукерберг установил во дворе своего дома статую супруги — Присциллы Чан.
Иван Охлобыстин рассказал, что выдаёт свою дочь Варвару замуж за барбера
Известный российский актер Иван Охлобыстин сообщил, что его третья дочь, Варвара, скоро выйдет замуж.