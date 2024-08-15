Стало известно об изменении тактики ВСУ в Курской области

Украинская армия сменила тактику ведения боевых действий на территории Курской области. Об этом рассказал глава чеченского спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Он утверждает, что украинские войска планировали захватить под свой контроль всю территорию Курской области 11 августа, но этого не случилось. Теперь, как утверждает Алаудинов, ВСУ "начинают давить со всех щелей", а также предпринимают попытки "раздернуть" военнослужащих ВС РФ.

Кроме того, чеченский командир отметил, что на данный момент ситуация в Курской области находится под контролем. По его словам, российские войска продолжают уничтожать, а также блокировать ВСУ.

Фото: presideny.gov.ua