Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 89,8225
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 99,7156
Политолог Ищенко: Украина может закончиться через два-три месяца
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Политолог прокомментировал заявление Алаудинова о том, что СВО закончится через два-три месяца

Политолог Ищенко: Украина может закончиться через два-три месяца

Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко прокомментировал изданию "Военное дело" заявление командира чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова о том, что спецоперация на Украине может закончиться через два-три месяца.

"Возможно, Украина закончится через два-три месяца. Это вполне реально, если исходить из ситуации на фронтах. Но сказать точно будет этих месяцев два, три или шесть никто не может", — заявил эксперт.

По его словам, даже когда закончится военная часть с Украиной, то потом начнется самая сложная и незаметная — политическая и дипломатическая часть. Ищенко считает, что это будет очень сложно, потому что страна является "инструментом в руках Запада". Он подчеркнул, что западные страны необходимо будет заставить признать свое поражение и отказаться от использования силовых методов в отношении России.

Политолог считает, что сейчас РФ одерживает победу на экономическом и политическом поле.

Фото: mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation

Мир

В Армении опровергают наличие антироссийской кампании

В Армении опровергают наличие антироссийской кампании

Глава Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что в республике не проводилась антироссийская кампания. По его словам, подобные обвинения являются преувеличением.

Читать полностью
В Грузии создадут фонт для иноагентов

В Грузии создадут фонт для иноагентов

Правительство Грузии планирует создать специальный фонд для финансирования неправительственных организаций, зарегистрированных в реестре иностранных агентов.

Читать полностью

Общество

Авиабилеты в Сочи в бархатный сезон резко подешевели

Авиабилеты в Сочи в бархатный сезон резко подешевели

Согласно аналитикам из Авиасейлс, в бархатный сезон цены на перелеты в Сочи и обратно снизились в сравнении с августом. Эксперты также провели исследование стоимости авиабилетов из разных городов России.

Читать полностью
Контрабандисты используют яхты с польским флагом для перевозки наркотиков

Контрабандисты используют яхты с польским флагом для перевозки наркотиков

Международные криминальные организации активно применяют яхты, зарегистрированные под польским флагом, для транспортировки наркотиков из Южной Америки в Европу, сообщает Financial Times со ссылкой на данные ООН и Центра анализа морских операций (MAOC-N).

Читать полностью

Новости