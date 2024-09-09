Политолог прокомментировал заявление Алаудинова о том, что СВО закончится через два-три месяца

Политолог, историк и публицист Ростислав Ищенко прокомментировал изданию "Военное дело" заявление командира чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова о том, что спецоперация на Украине может закончиться через два-три месяца.
"Возможно, Украина закончится через два-три месяца. Это вполне реально, если исходить из ситуации на фронтах. Но сказать точно будет этих месяцев два, три или шесть никто не может", — заявил эксперт.
По его словам, даже когда закончится военная часть с Украиной, то потом начнется самая сложная и незаметная — политическая и дипломатическая часть. Ищенко считает, что это будет очень сложно, потому что страна является "инструментом в руках Запада". Он подчеркнул, что западные страны необходимо будет заставить признать свое поражение и отказаться от использования силовых методов в отношении России.
Политолог считает, что сейчас РФ одерживает победу на экономическом и политическом поле.
Фото: mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation
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