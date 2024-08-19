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Алаудинов: срочники должны воевать, а не есть бесплатный хлеб
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Алаудинов раскритиковал солдат срочной службы

Алаудинов: срочники должны воевать, а не есть бесплатный хлеб

Военнослужащим срочной службы нужно воевать, а не есть бесплатный хлеб. Такое заявление сделал командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграмм-канале.

По его словам, срочников не нужно готовить к тому, что он не должен нигде принимать участие.

"Не надо его готовить к тому, что он не должен быть нигде, не должен ни в чем принимать участие, а должен прийти, бесплатно поесть хлеба государства, надеть одежду, а потом пойти домой, и доказать, что служил", — заявил Алаудинов.

По его словам, сейчас "идет война", а срочники являются полноценными военнослужащими и имеют возможность заключить контракт. Алаудинов считает, что необходимо не делать 18-летних срочников-мужчин детей, которым нужно "дать соску и отправить спать".

Стоит отметить, что недавно в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", депутат Государственной думы РФ от Забайкальского края Андрей Гурулев заявил, что военнослужащие срочной службы в приграничном районе Курской области отразили атаки ВСУ, не понеся при этом потерь.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation

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