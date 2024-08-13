Командир чеченского спецназа признал попадание в плен ВСУ некоторых чеченских бойцов

Пять бойцов из подразделения "Ахмат-Чечня" сдались в плен украинской армии во время боевых действий в Курской области. Об этом сообщил командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Во время своего видеообращения он подчеркнул, что в Чеченской Республике очень много военных подразделений, но в плен попали не бойцы спецназа "Ахмат". Алаудинов добавил, что для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен.

"Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец", — заявил генерал-майор.

Он также отметил, что ему уже известны имена и фамилии военнослужащих, которые сдались украинской армии в плен.

Комментируя обстановку под Курском он подчеркнул, что "Ахмату" и другим подразделениям Минобороны удалось уничтожить огромное количество военной техники ВСУ.

Фото: скриншот видео Telegram/Апти Алаудинов «АХМАТ»