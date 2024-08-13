Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.08.2024 : 92,6592
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.08.2024 : 100,559
Алаудинов сообщил о попадании в украинский плен пяти военных
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Командир чеченского спецназа признал попадание в плен ВСУ некоторых чеченских бойцов

Алаудинов сообщил о попадании в украинский плен пяти военных "Ахмат-Чечня"

Пять бойцов из подразделения "Ахмат-Чечня" сдались в плен украинской армии во время боевых действий в Курской области. Об этом сообщил командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

Во время своего видеообращения он подчеркнул, что в Чеченской Республике очень много военных подразделений, но в плен попали не бойцы спецназа "Ахмат". Алаудинов добавил, что для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен.

"Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец", — заявил генерал-майор.

Он также отметил, что ему уже известны имена и фамилии военнослужащих, которые сдались украинской армии в плен.

Комментируя обстановку под Курском он подчеркнул, что "Ахмату" и другим подразделениям Минобороны удалось уничтожить огромное количество военной техники ВСУ.

Фото: скриншот видео Telegram/Апти Алаудинов «АХМАТ»

Мир

Тихий: Украина не видит целесообразности реагировать на заявления Минска о БПЛА

Тихий: Украина не видит целесообразности реагировать на заявления Минска о БПЛА

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в грубой форме ответил Республике Беларусь на заявления в связи с прилетом украинских беспилотников не территорию страны. В Киеве заявили, что не видят целесообразности реагировать на такие претензии.

Читать полностью
Reuters: Иран обсуждал с США и другими западными странами удар по Израилю

Reuters: Иран обсуждал с США и другими западными странами удар по Израилю

Ирана обсуждал с Соединенными Штатами и другими странами Запада подробности вероятного удара по Израилю. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на свои источники.

Читать полностью

Общество

Евгений Петросян показал фото с отдыха в Сочи: пусто в ресторанах

Евгений Петросян показал фото с отдыха в Сочи: пусто в ресторанах

Юморист Евгений Петросян рассказал о погоде в городе Сочи, где он сейчас отдыхает с женой Татьяной Брухуновой, сыном Ваганом и дочкой Матильдой.

Читать полностью
Лариса Долина может вернуть украденную недвижимость

Лариса Долина может вернуть украденную недвижимость

Телеграм-канал SHOT, со ссылкой на известного адвоката Александра Добровинского, сообщил, что Лариса Долина может вернуть свою украденную квартиру, если докажет в суде незаконность сделки

Читать полностью

Новости