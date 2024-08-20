Алаудинов сообщил о присутствующих в Курской области военных НАТО

Командир чеченского спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о том, что среди иностранных наемников, которые принимают участие во вторжении в Курскую область на стороне ВСУ, есть также военнослужащие стран Североатлантического альянса. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Я так думаю, среди этих иностранных наемников нам надо отметить, что есть люди, которые являются непосредственно служащими подразделений блока НАТО", — заявил чеченский военный командир.

Накануне Алаудинов в интервью китайскому военному корреспонденту Лу Юйгуану заявил, что боевые действия в Курской области могут закончиться через два-три месяца. По его словам, через такое же время может и прекратиться спецоперация на Украине.

Вторжение ВСУ в Курскую область произошло утром 6 августа. На следующий день начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о том, что российская армия не допустила прорыва украинских войск в глубь российской территории.

Фото: dvidshub.net/Staff Sgt. Keith Anderson