Алаудинов сообщил об остановке украинской армии на курском направлении

Военнослужащие чеченского спецназа "Ахмат" на своем участке в Курской области планомерно уничтожают подразделения украинской армии, ВСУ удалось уже остановить. Такое заявление сделал командир подразделения Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

По его словам, ситуация под Курском сейчас под контролем ВС РФ.

"Обстановка у нас подконтрольная. Противник уже на нашем участке конкретно остановлен, уничтожается планомерно, работа ведется. Ситуация у нас — абсолютно все уже под контролем", — заявил чеченский командир генерал-майор.

Также он недавно предположил, что в ближайшие два-три месяца могут закончиться не только боевые действия на курском направлении, но и в целом вся спецоперация на Украине.

Нападение ВСУ на Курскую область произошло 6 августа. В Минобороны РФ сообщают, что операция по уничтожению противника в приграничном районе продолжается.

Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)