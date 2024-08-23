Апти Алаудинов сообщил в своём Telegram об уничтожении двух подразделений ВСУ

Апти Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ и командир специального подразделения «Ахмат», сообщил в своём Telegram-канале об уничтожении двух подразделений Вооружённых сил Украины российскими войсками в Курской области.
По словам Алаудинова, противник активно перебрасывает дополнительные силы в зону конфликта. Его подчинённые только что нейтрализовали две группы, отправленные ВСУ. Также было взято в плен одно лицо из состава украинских военных. За последние сутки количество вражеских солдат значительно сократилось.
Ранее Алаудинов рассказал, как бойцы «Ахмата» с помощью недорогого FPV-дрона, который стоит 60 тысяч рублей, смогли уничтожить французский зенитно-ракетный комплекс Crotale, оценённый в 8 миллионов евро. Этот комплекс был выдвинут для перехвата российских вертолётов, направлявшихся для атаки на Мартыновку. Отряд «Аида» из «Ахмата» успешно уничтожил этот ЗРК во время операции в Курской области.
Боевые действия в Курской области продолжаются уже более двух недель. После того как ВСУ вошли в регион, там был введён режим контртеррористической операции и чрезвычайного положения федерального уровня. Из-за угрозы со стороны украинских вооружённых сил было эвакуировано свыше 121 тысячи жителей приграничных территорий.
На данный момент известно о 31 погибшем и более чем 190 раненых среди гражданского населения России. Судьба ещё двух тысяч человек остаётся неизвестной.
Фото: From Wikimedia Commons/ Ministry of Defence of the Russian Federation
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