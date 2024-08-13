Чеченский командир сообщил о прекращении бесконтрольного движения ВСУ в Курской области

Бесконтрольное передвижение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области уже полностью остановлено, теперь российские войска занимаются уничтожением живой силы и военной техники. Об этом ТАСС сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
"Бесконтрольное "катание" противника уже остановили, уже третий день занимаемся уничтожением техники и живой силы", — заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ.
Он утверждает, что теперь украинские войска понимают, что у них не получится больше такого блицкрига, который они запланировали в самом начале вторжения в Россию.
Напомним, что вторжение ВСУ в Курскую область произошло утром 6 августа. Отражать атаку противника бросились российская армия, а также пограничники ФСБ РФ. Чуть позже в Курской и Белгородской областях объявили режим контртеррористической операции.
Президент России Владимир Путин прокомментировал происходящее. Он заявил, что Киев пошел на очередной шаг по провокации.
Фото: flickr/Sgt. Anthony Jones
Интервью с Трампом в социальной сети X собрало 1 млрд просмотров
Илон Маск, известный американский бизнесмен, поделился в своей социальной сети X информацией о впечатляющем количестве просмотров, собранных интервью с бывшим президентом США Дональдом Трампом. По его словам, суммарное число просмотров самого интервью и последующих дискуссий в сети приближается к миллиарду.
В Грузии заявили о виновности Саакашвили в войне 2008 года
В заявлении, опубликованном правящей партией "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", утверждается, что конфликт с Россией, спровоцированный Михаилом Саакашвили в августе 2008 года, был не результатом его собственных нестабильных решений, а исполнением внешних директив и предательства, хорошо спланированного заранее, как сообщает Первый канал грузинского телевидения.
В России с 1 сентября меняется комплектация автомобильной аптечки
С 1 сентября 2024 года в России вступят в силу новые правила комплектации автомобильных аптечек, разработанные Министерством здравоохранения.
Звезда "Титанов" Сибирский Конор признался, что у него было тяжёлое детство
Звезда реалити-шоу "Титаны" Анатолий Надратовский (Сибирский Конор) признался, что у него было тяжёлое детство.