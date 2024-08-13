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Алаудинов сообщил о прекращении бесконтрольного
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Чеченский командир сообщил о прекращении бесконтрольного движения ВСУ в Курской области

Алаудинов сообщил о прекращении бесконтрольного "катания" ВСУ в Курской области

Бесконтрольное передвижение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области уже полностью остановлено, теперь российские войска занимаются уничтожением живой силы и военной техники. Об этом ТАСС сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Бесконтрольное "катание" противника уже остановили, уже третий день занимаемся уничтожением техники и живой силы", — заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ.

Он утверждает, что теперь украинские войска понимают, что у них не получится больше такого блицкрига, который они запланировали в самом начале вторжения в Россию.

Напомним, что вторжение ВСУ в Курскую область произошло утром 6 августа. Отражать атаку противника бросились российская армия, а также пограничники ФСБ РФ. Чуть позже в Курской и Белгородской областях объявили режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин прокомментировал происходящее. Он заявил, что Киев пошел на очередной шаг по провокации.

Фото: flickr/Sgt. Anthony Jones

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