Украинские боевики, которые расправляются с безоружными российскими бойцами, будут найдены и ликвидированы, заявил в эфире "Первого канала" замначальника ГУ по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" и Герой России Апти Алаудинов.

"Фашисты, сатанисты, которые творят этот беспредел, они должны понять одну вещь. Первое — мы будем искать их, где бы они ни находились, и будем делать всё для того, чтобы они ушли к Бандере, не в плен. Это будет задача номер один наших бойцов на передовой". Второе — даже если бы на СВО они остались в живых и сумели бы куда-то уйти, я вам даю слово, что мы будем искать их, где бы они ни находились, и наказывать. Каждый из них получит свое наказание, и я так думаю, что оно будет соразмерно тому, что они сделали", — предупредил Алаудинов.

Командир отметил, что российские войска каждый день продвигаются на Украине, освобождая новые населённые пункты. Алаудинов добавил, что украинским силам не удаётся остановить ВС РФ несмотря на любое западное вооружение, поэтому они стараются отыграться на безоружных, беззащитных людях.

"А мы же, в свою очередь, будем их за это наказывать всю их жизнь", — заключил герой России.

Фото: Министерство обороны России (Creative Commons Attribution 4.0 International).