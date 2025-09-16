Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Глобально потепление
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:07

75 миллиардов тонн льда в год: Аляска теряет ледники, но обретает неожиданные острова

На карте Аляски появился новый остров, и это событие стало заметным сигналом для климатологов и географов. Земной участок под названием Проу-Ноб образовался всего за 40 лет на месте, где ещё недавно простирался массивный ледник Алсек.

Как возник Проу-Ноб

Сегодня площадь острова составляет около 5 квадратных километров. Он полностью отделён от материка водой, и это произошло совсем недавно: спутниковые снимки НАСА фиксируют его обособление в период между 13 июля и 6 августа 2025 года.

Раньше Проу-Ноб был частью ледника Алсек, но активное таяние и поступление талой воды изменили рельеф. Остров оказался окружён водами нового озера, сформированного на месте отступившего ледника.

Причины изменений

Учёные сходятся во мнении, что главная причина столь стремительной трансформации — глобальное изменение климата. С начала XX века ледник Алсек значительно уменьшился в размерах. Как отмечает представитель НАСА Линдси Доерман, в юго-восточной Аляске наблюдается ускоренное таяние льда, вызванное повышением температуры воздуха и активным смывом ледяных масс водой.

История ледника Алсек

Когда-то ледник Алсек простирался более чем на 5 километров к западу, полностью покрывая территорию нынешнего озера Алсек. Но уже к 1984 году его западная часть начала таять, превращаясь в береговую линию. С каждым десятилетием скорость отступления только увеличивалась, а вместе с ней появлялись новые талые озёра. Одно из них и стало водным барьером, окончательно отделившим Проу-Ноб от материка.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Новый объект для изучения геологами и экологами Потеря ледяного массива — показатель глобального потепления
Возможность развития экотуризма и наблюдений Риск для местных экосистем и животных, зависящих от льда
Уникальный "живой пример" изменения рельефа Свидетельство ускоренного таяния ледников

Сравнение: ледник Алсек в прошлом и настоящем

Период Характеристика
Начало XX века Простирался на 5 км к западу, соединялся с другими ледниками
1984 год Западная часть стала берегом озера Алсек
2025 год Сильно истончён, полностью отделил остров Проу-Ноб

Советы шаг за шагом: как изучать новые острова

  1. Проводить регулярный мониторинг спутниковыми снимками.
  2. Измерять толщину льда и скорость его таяния.
  3. Изучать флору и фауну, которая начинает заселять новый участок.
  4. Сравнивать данные с другими регионами Арктики и Антарктики.
  5. Привлекать местные сообщества и туристические организации к экологичному использованию территории.

Мифы и правда

  • Миф: ледники исчезают медленно, за тысячи лет.
    Правда: в ряде регионов, как на Аляске, процесс занимает десятилетия.
  • Миф: образование острова — уникальное чудо.
    Правда: это закономерный результат таяния и изменения рельефа.
  • Миф: новый остров стабилен.
    Правда: его очертания могут меняться и дальше по мере таяния льда.

FAQ

Можно ли посетить Проу-Ноб?
Технически да, но доступ ограничен труднодоступностью района и экологическими рисками.

Чем важна находка для науки?
Она наглядно демонстрирует скорость климатических изменений и помогает прогнозировать будущее ледниковых систем.

Станет ли остров обитаемым?
В ближайшие годы — вряд ли. Но природа постепенно начнёт осваивать его растительностью и животными.

Исторический контекст

За последние сто лет Аляска пережила несколько случаев образования новых участков суши из-за таяния ледников. Подобные процессы фиксировались и в Гренландии, и в Исландии. Они всегда сопровождали климатические сдвиги и служили индикатором более глобальных изменений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать такие процессы как "естественные".
  • Последствие: недооценка масштабов климатического кризиса.
  • Альтернатива: использовать новые острова как лаборатории для прогнозирования изменений на планете.

А что если…

А что если через несколько десятилетий на карте появятся десятки таких островов? Тогда береговые линии Аляски изменятся до неузнаваемости, а ледники, некогда казавшиеся вечными, станут лишь частью исторических карт.

Три интересных факта:

  1. Процессы образования новых островов фиксируются и в Антарктиде.
  2. Ледники Аляски теряют до 75 миллиардов тонн льда ежегодно.
  3. Озеро Алсек сегодня стало одной из самых быстрорастущих водных систем региона.

