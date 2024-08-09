Аляска чадит в атмосферу мощнейшим парниковым газом почём зря, и дальше будет только хуже

Американские учёные нашли мощнейшие источники метана там, где меньше всего ожидали — в сухих лесах и тундре Аляски. Об их открытии сообщил Nature Communications.

Лимнолог Кэти Уолтер Энтони из Института северной инженерии при Университете Аляски в Фэрбанксе затеяла это исследование по сигналу от местных жителей, заметивших выделение пузырей горючего газа из дёрна на их газонах.

Она убедилась, что им это не показалось. "Я прошла через лес, берёзы и ели, и увидела, как из-под земли большими, сильными потоками вырывается метан. Нам просто нужно было изучить это глубже", — рассказала учёная.

Она с коллегами измерила выделение метана на 1200 участках в горных лесах, тундре и лугах Аляски — и была поражена: некоторые из них газовали в пять раз сильнее, чем болота.

Радиоуглеродный анализ показал, что выделяемый в этих местах метан состоит из углерода на тысячи лет старше того, что исследователи ранее видели в горных средах.

Подробный анализ показал, что источником этого углерода служат отложения едомы плейстоценовой эпохи. Учёные подсчитали, что такие почвы занимают всего 3% от вечной мерзлоты на Аляске, но хранят в себе 25% всего тамошнего углерода.

По мере таяния вечной мерзлоты термокарстовые курганы опускаются, делая ландшафт похожим на ячейки для яиц, и анаэробные бактерии получают доступ к реликтовому углероду, который и перерабатывают в метан. С дальнейшим потеплением этот процесс будет ускоряться.

Поскольку парниковый эффект метана в 25-34 раза мощнее, чем у углекислого газа, это исследование открывает масштабы климатической угрозы таяния вечной мерзлоты.