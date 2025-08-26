Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Акьярлар
Акьярлар
© commons.wikimedia.org by Uyukusb is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Следующий сезон под вопросом: что будет с курортами Турции

Учёные предупредили об угрозе морской экосистеме и туристам на курортах Аланьи

В курортном районе Аланьи ситуация с состоянием моря стала угрожающей. Экологи фиксируют критический уровень загрязнения прибрежных вод, который несёт опасность не только морской флоре и фауне, но и самим туристам. Купание здесь может закончиться рвотой, тошнотой и даже лихорадкой.

Почему это произошло
Доцент Средиземноморского университета Гюрай Доган называет сразу несколько факторов, приведших к экологическому кризису в районах Аланьи и Газипаши:

  • интенсивная туристическая деятельность,
  • сброс неочищенных сельскохозяйственных стоков,
  • последствия глобального изменения климата.

Все это способствует стремительному росту патогенной микрофлоры в воде.

"Морской экосистеме, кроме того, несут угрозу отходы с пляжей и лодок, чрезмерное использование пластика", — цитирует ученого газета Yeni Alanya.

Что предлагают специалисты
Гюрай Доган отмечает, что решить проблему только силами экологической инженерии невозможно. Нужны совместные действия туриндустрии и аграрного сектора.

Экологи предлагают:

  • срочно усилить инфраструктуру по переработке отходов,
  • запустить совместные программы контроля для фермеров и отелей,
  • развивать экологическое просвещение жителей и туристов.

По словам ученого, если меры не будут приняты немедленно, уже в следующем году последствия могут стать необратимыми.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Пальме на Майорке число туристических бронирований сократилось на треть сегодня в 13:20

Паника на Майорке: почему туристы бегут с испанского курорта

Майорка теряет свою популярность: протесты местных жителей против Napлыва туристов привели к резкому снижению бронирований. Узнайте, в чем причина!

Читать полностью » Албания для россиян: новое средиземноморское направление сегодня в 12:24

Албания вместо Турции и Греции: куда поедут россияне

Албания становится новым направлением для россиян: тёплое море, доступные цены и аутентичная атмосфера. Разбираем, чем она напоминает Средиземноморье.

Читать полностью » Роскачество: мошенники продают фальшивые авиабилеты и путёвки через поддельные сервисы сегодня в 11:58

Поддельные сайты, фальшивые менеджеры и липовые билеты — схемы, о которых стоит знать

Иногда дешевый тур может стоить слишком дорого: в сети появляются новые схемы обмана, и далеко не все туристы понимают подвох сразу.

Читать полностью » Личный опыт: отдых в Албании стала лучше альтернативой Греции сегодня в 11:23

Албания глазами туриста: та же Греция, только доступнее

Я ехал в Албанию без особых ожиданий, но отдых оказался не хуже Греции. Делюсь личным опытом, почему эта страна стала для меня настоящей находкой.

Читать полностью » Куда россияне массово поедут отдыхать в сентябре 2025 года сегодня в 10:20

Россияне снова выбирают море: что будет в сентябре 2025 года

Сентябрь 2025 года обещает стать рекордным для поездок. Разбираем направления, куда россияне массово поедут отдыхать: от Турции и Египта до Вьетнама и Северной Африки.

Читать полностью » Свободные для россиян страны Европы: куда можно поехать сегодня в 8:15

Европа без барьеров: страны, где ждут туристов из России

Ограничений стало больше, но не вся Европа закрыта. Разбираем страны, куда россияне всё ещё могут поехать без сложных виз и бюрократических барьеров.

Читать полностью » Европа, курорты, море, отдых, недооценённые направления, бархатный сезон, бюджет сегодня в 8:12

Экзотические курорты: страны Северной Африки, где проще всего отдыхать россиянам

Северная Африка открывает россиянам доступ к экзотике без сложных виз. Разбираем страны, куда можно поехать отдыхать свободно и комфортно.

Читать полностью » ТОП-7 европейских стран с недооценёнными курортами сегодня в 7:09

Личный опыт: где в Европе отдых оказался дешевле и спокойнее

Европа — это не только Италия, Испания и Греция. Есть страны с недооценёнными курортами, где цены ниже, а отдых ничуть не хуже.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары объяснили, почему у кошек образуются трихобезоары
ЮФО

В Крыму готовят школы и сады к 1 сентября: новые здания и капитальные ремонты
Спорт и фитнес

Эксперт объяснила, какие виды спорта опасны при лишнем весе
Еда

Эндокринолог рекомендовала салаты с курицей, арбузом и фетой для здорового летнего рациона
Авто и мото

Ирина Андриевская: банки могут в будущем отказывать в автокредитах без официального трудоустройства
Наука и технологии

Ученые выяснили, как нейропластичность мозга способствует улучшению памяти у пожилых людей
Садоводство

С 1 сентября землю без строительства или ухода смогут изымать
ПФО

У большинства выпускников школ фиксируют 2–3 хронических заболевания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru