Следующий сезон под вопросом: что будет с курортами Турции

В курортном районе Аланьи ситуация с состоянием моря стала угрожающей. Экологи фиксируют критический уровень загрязнения прибрежных вод, который несёт опасность не только морской флоре и фауне, но и самим туристам. Купание здесь может закончиться рвотой, тошнотой и даже лихорадкой.

Почему это произошло

Доцент Средиземноморского университета Гюрай Доган называет сразу несколько факторов, приведших к экологическому кризису в районах Аланьи и Газипаши:

интенсивная туристическая деятельность,

сброс неочищенных сельскохозяйственных стоков,

последствия глобального изменения климата.

Все это способствует стремительному росту патогенной микрофлоры в воде.

"Морской экосистеме, кроме того, несут угрозу отходы с пляжей и лодок, чрезмерное использование пластика", — цитирует ученого газета Yeni Alanya.

Что предлагают специалисты

Гюрай Доган отмечает, что решить проблему только силами экологической инженерии невозможно. Нужны совместные действия туриндустрии и аграрного сектора.

Экологи предлагают:

срочно усилить инфраструктуру по переработке отходов,

запустить совместные программы контроля для фермеров и отелей,

развивать экологическое просвещение жителей и туристов.

По словам ученого, если меры не будут приняты немедленно, уже в следующем году последствия могут стать необратимыми.