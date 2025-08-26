Следующий сезон под вопросом: что будет с курортами Турции
В курортном районе Аланьи ситуация с состоянием моря стала угрожающей. Экологи фиксируют критический уровень загрязнения прибрежных вод, который несёт опасность не только морской флоре и фауне, но и самим туристам. Купание здесь может закончиться рвотой, тошнотой и даже лихорадкой.
Почему это произошло
Доцент Средиземноморского университета Гюрай Доган называет сразу несколько факторов, приведших к экологическому кризису в районах Аланьи и Газипаши:
- интенсивная туристическая деятельность,
- сброс неочищенных сельскохозяйственных стоков,
- последствия глобального изменения климата.
Все это способствует стремительному росту патогенной микрофлоры в воде.
"Морской экосистеме, кроме того, несут угрозу отходы с пляжей и лодок, чрезмерное использование пластика", — цитирует ученого газета Yeni Alanya.
Что предлагают специалисты
Гюрай Доган отмечает, что решить проблему только силами экологической инженерии невозможно. Нужны совместные действия туриндустрии и аграрного сектора.
Экологи предлагают:
- срочно усилить инфраструктуру по переработке отходов,
- запустить совместные программы контроля для фермеров и отелей,
- развивать экологическое просвещение жителей и туристов.
По словам ученого, если меры не будут приняты немедленно, уже в следующем году последствия могут стать необратимыми.
