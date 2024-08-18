СМИ сообщили о смерти Алена Делона

Французский актёр театра и кино Ален Делон умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило французское и старейшее в мире информационное агентство AFP.

Как сообщается, последнее время кинозвезда и секс-символ 1960-х — 1980-х годов плохо себя чувствовал. Известно, что у него была обнаружена злокачественная опухоль, самый распространенный вариант злокачественного заболевания крови у взрослых — диффузная лимфома. Кроме того, Ален Фабьен Морис Марсель Делон болел медленно прогрессирующим заболеванием нервной системы, которое проявляется расстройством интеллекта — Альцгеймером. Ещё пять лет назад у него случился повторный инсульт. Французский актёр многократно сообщал, что эвтаназия является наилучшим решением в его случае.

Незадолго до смерти Ален Делон перестал выходить на улицу. Зимой этого года суд принял решение об ограничении дееспособности актёра театра и кино. После этого он не мог собственнолично распоряжаться собственным имуществом.

Фото: commons. wikimedia. org / Premier.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license)