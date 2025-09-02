Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
ален делон
Опубликована сегодня в 20:56

Завещание Алена Делона грозит расколоть семью: младший сын идёт ва-банк

Ален-Фабьен Делон, младший наследник великого французского актёра, решил оспорить последнюю волю своего отца. Он обратился в Гражданский суд Парижа с требованием признать недействительным завещание, составленное в ноябре 2022 года. По мнению Ален-Фабьена, его отец в тот момент уже не мог ясно мыслить, и документ, определяющий судьбу многомиллионного наследства, не отражает истинных намерений знаменитости.

Наследство Алена Делона и его распределение

Согласно завещанию, обнародованному после смерти актёра, общее состояние оценено примерно в 50 миллионов евро. Однако распределено оно было неравномерно: половина досталась старшей дочери Анушке, а сыновьям — Ален-Фабьену и Энтону — отошло лишь по 25%. Такое решение вызвало недовольство младшего сына, особенно из-за того, что вместе с деньгами сестра получила и исключительные права на творческое наследие — фильмы, образы и всё то, что формировало легенду о "самурае французского кино".

Анушка жила с отцом в последние годы его жизни, ухаживала за ним и сопровождала в трудные моменты. Возможно, именно это повлияло на выбор Делона, однако для братьев такое решение стало неожиданным и болезненным. Особенно учитывая, что контроль над компанией Alain Delon International Distribution (Adid), владеющей брендом и правами на изображение актёра, также был передан дочери. Именно этот пункт стал отдельным предметом спора.

Дарственная на Adid и претензии младшего сына

Перед смертью Ален Делон оформил дарственную на компанию Adid в пользу Анушки. Эта фирма управляет всем, что связано с именем артиста: от фильмов и фотоархивов до рекламных контрактов. По сути, вместе с ней дочь получила право контролировать, как будет использоваться наследие отца в будущем. Для Ален-Фабьена это решение стало особенно несправедливым, ведь он убеждён, что отец в тот момент был слишком ослаблен и мог не до конца осознавать последствия своих действий.

Именно поэтому младший сын настаивает: завещание и дарственная должны быть пересмотрены. Он считает, что документы составлены в условиях, когда его отец находился в уязвимом состоянии и не был способен адекватно оценить юридическую силу подписанных бумаг.

Судебное разбирательство и предстоящие слушания

Слушание по делу назначено на 9 марта 2026 года. Гражданский суд Парижа рассмотрит, действительно ли Ален Делон был в состоянии ясно выражать волю в ноябре 2022-го. Если будет доказано обратное, завещание и дарственная могут быть признаны недействительными. В таком случае наследство придётся делить заново, что может полностью изменить баланс между детьми актёра.

