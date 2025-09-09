Аль-Наслаа: 6 метров загадки – почему эта скала с идеальным расколом будоражит умы ученых

В самом сердце саудовской пустыни, в оазисе Тайма, возвышается один из самых загадочных природных памятников — скала Аль-Наслаа. На первый взгляд это обычный песчаный монолит высотой около 6 метров и шириной 9 метров, но в нём есть деталь, которая озадачивает исследователей уже больше века: идеально ровный вертикальный разлом, будто проведённый гигантским клинком.

Камень с "идеальным швом"

Трещина делит скалу на две равные половины, и линия настолько прямолинейна, что кажется искусственной. Неудивительно, что Аль-Наслаа называют "самой необычной скалой на планете".

Теории происхождения

Вокруг происхождения разлома сложилось множество гипотез:

сторонники конспирологии говорят о "лазере инопланетян";

романтики приписывают раскол древней цивилизации;

более земные версии предполагают использование каменных или металлических клиньев.

Учёные же склоняются к естественному объяснению: землетрясения, перепады температур, многовековое воздействие влаги и ветра могли сначала создать трещину, а затем "отшлифовать" её до сегодняшнего состояния.

История изучения

Местные жители знали о скале веками, но внимание европейцев к ней привлёк французский исследователь Шарль Хубер, посетивший Тайму в 1883 году. Он первым отметил необычный характер разлома и сделал замеры.

С тех пор Аль-Наслаа стала достопримечательностью Саудовской Аравии и популярным туристическим объектом.

Древние петроглифы

На поверхности камня сохранились рисунки возрастом более 4 тысяч лет: сцены охоты с изображением людей, коз и лошадей. Археологи также нашли рядом следы стоянок, которым около 6 тысяч лет. Это доказывает, что скала издавна имела культовое значение.

Название "Аль-Наслаа" переводится как "клинок" или "резать", что идеально совпадает с её внешним видом.

Зачем могли расколоть скалу

Если допустить, что трещина создана руками человека, возникает вопрос: зачем? Одни считают, что это могла быть заготовка для колонн или статуй, другие — что камень пытались подготовить к транспортировке. Но никаких подтверждений пока нет.

Природный феномен или загадка цивилизаций?

Большинство геологов полагают, что мы имеем дело с уникальным, но естественным процессом разрушения и выветривания породы. Тем не менее, идеально ровный разлом и богатая история находки оставляют простор для легенд и споров.

Аль-Наслаа остаётся точкой пересечения природы и человеческого воображения — загадкой, которая вдохновляет и учёных, и туристов.

Три интересных факта