Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Скала Аль-Наслаа
Скала Аль-Наслаа
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:37

Аль-Наслаа: 6 метров загадки – почему эта скала с идеальным расколом будоражит умы ученых

Аль-Наслаа: уникальный камень с разломом будоражит ученых – подробности

В самом сердце саудовской пустыни, в оазисе Тайма, возвышается один из самых загадочных природных памятников — скала Аль-Наслаа. На первый взгляд это обычный песчаный монолит высотой около 6 метров и шириной 9 метров, но в нём есть деталь, которая озадачивает исследователей уже больше века: идеально ровный вертикальный разлом, будто проведённый гигантским клинком.

Камень с "идеальным швом"

Трещина делит скалу на две равные половины, и линия настолько прямолинейна, что кажется искусственной. Неудивительно, что Аль-Наслаа называют "самой необычной скалой на планете".

Теории происхождения

Вокруг происхождения разлома сложилось множество гипотез:

  • сторонники конспирологии говорят о "лазере инопланетян";
  • романтики приписывают раскол древней цивилизации;
  • более земные версии предполагают использование каменных или металлических клиньев.

Учёные же склоняются к естественному объяснению: землетрясения, перепады температур, многовековое воздействие влаги и ветра могли сначала создать трещину, а затем "отшлифовать" её до сегодняшнего состояния.

История изучения

Местные жители знали о скале веками, но внимание европейцев к ней привлёк французский исследователь Шарль Хубер, посетивший Тайму в 1883 году. Он первым отметил необычный характер разлома и сделал замеры.

С тех пор Аль-Наслаа стала достопримечательностью Саудовской Аравии и популярным туристическим объектом.

Древние петроглифы

На поверхности камня сохранились рисунки возрастом более 4 тысяч лет: сцены охоты с изображением людей, коз и лошадей. Археологи также нашли рядом следы стоянок, которым около 6 тысяч лет. Это доказывает, что скала издавна имела культовое значение.

Название "Аль-Наслаа" переводится как "клинок" или "резать", что идеально совпадает с её внешним видом.

Зачем могли расколоть скалу

Если допустить, что трещина создана руками человека, возникает вопрос: зачем? Одни считают, что это могла быть заготовка для колонн или статуй, другие — что камень пытались подготовить к транспортировке. Но никаких подтверждений пока нет.

Природный феномен или загадка цивилизаций?

Большинство геологов полагают, что мы имеем дело с уникальным, но естественным процессом разрушения и выветривания породы. Тем не менее, идеально ровный разлом и богатая история находки оставляют простор для легенд и споров.

Аль-Наслаа остаётся точкой пересечения природы и человеческого воображения — загадкой, которая вдохновляет и учёных, и туристов.

Три интересных факта

  1. Скала стоит на небольшом каменном "пьедестале", из-за чего создаётся впечатление, что половины вот-вот упадут.
  2. В 2010-х годах Аль-Наслаа включили в список главных геологических чудес Саудовской Аравии.
  3. Тайма, где находится скала, известна как один из древнейших оазисов Аравии: здесь находили надписи, которым более 2500 лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Генетическое открытие: как акулы-призраки перенаправили механизм роста зубов сегодня в 5:14

Метаморфозы под водой: почему у этих акул зубы выросли не во рту — детали исследования

Учёные обнаружили, что зубы на лбу самцов акул-призраков формируются по тем же генам, что и ротовые. 315-миллионнолетние ископаемые и генетика подтвердили их роль в размножении.

Читать полностью » Исследование: первые признаки ослабления Гольфстрима возможны уже в 2060-х годах сегодня в 4:21

В океане нашли систему, которая переворачивает представление о жизни на Земле

От коллапса Гольфстрима до поиска жизни на экзопланетах: главные открытия недели показывают, насколько хрупок мир и сколь стремителен прогресс науки.

Читать полностью » В Финляндии построили крупнейшую в мире песчаную батарею для хранения энергии сегодня в 13:37

Груды песка заменили батареи: финны нашли способ хранить энергию месяцами

В Финляндии заработала крупнейшая в мире песчаная батарея. Она хранит тепло месяцами и может стать ключом к решению главной проблемы зелёной энергетики.

Читать полностью » Учёные из Японии и США выявили слияние оболочек в недрах звезды Cas A перед взрывом сверхновой сегодня в 2:16

Вспышка в Кассиопее оказалась не такой, как думали: разгадка скрывалась внутри звезды

Новые данные "Чандры" раскрыли, что за мгновения до взрыва Кассиопея A пережила внутренние потрясения, которые изменили её структуру и судьбу.

Читать полностью » Исследования: у худых от природы выше риск остеопороза из-за низкой мышечной массы сегодня в 1:22

Худая от природы: куда на самом деле исчезают калории из организма

Учёные изучают загадку "естественной худобы": почему некоторые люди не могут набрать вес, даже когда едят больше нормы, и что это значит для медицины.

Читать полностью » Исследование показало, что запах хищника активирует старую боль у мышей через полгода после травмы вчера в 23:28

Лайфхак от природы: почему прошлая травма делает тебя сверхчувствительным к опасностям

Страх от запаха хищника пробуждает старую боль у мышей с прошлыми травмами. Исследование раскрывает, как стресс перепрограммирует мозг, повышая чувствительность.

Читать полностью » Археологи раскрыли новый коридор в северной части пирамиды Хеопса вчера в 23:24

Тайный коридор великой пирамиды: открытие, которое меняет всё

Археологи обнаружили в пирамиде Хеопса новый девятиметровый коридор, используя мюонную рентгенографию и японский эндоскоп. Что скрывает древнее сооружение?

Читать полностью » Искусственные клетки с хемотаксисом движутся по химическому градиенту — исследование вчера в 22:26

Искусственные клетки как космические корабли: химическая тяга ведёт их сквозь жидкость к звёздам

Ученые создали искусственные клетки, которые способны самостоятельно двигаться в сторону химического сигнала, используя всего три компонента. Это открывает новые горизонты в понимании биологических процессов и эволюции движущихся организмов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Психолог: продолжение трудовой деятельности в пожилом возрасте полезно для мозга
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Брэндон Менторе назвал приём для повышения эффективности скручиваний
Красота и здоровье

Дмитрий Еделев: зачем проходить диспансеризацию осенью — 3 ключевых обследования по возрасту
Еда

Кулинары жарят стейк кеты на сковороде с чесноком и маслом
Авто и мото

Основные признаки скорой замены АКБ и правила её установки — мнение автомехаников
Наука и технологии

Зубы динозавров раскрывают тайны их рациона: 150 миллионов лет истории в каждой царапине
Садоводство

Опилки используют как мульчу, удобрение и утеплитель растений
Красота и здоровье

Врач Малышева: откладывать замужество и рождение детей после 30 лет не стоит
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet