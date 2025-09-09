Аль-Наслаа: 6 метров загадки – почему эта скала с идеальным расколом будоражит умы ученых
В самом сердце саудовской пустыни, в оазисе Тайма, возвышается один из самых загадочных природных памятников — скала Аль-Наслаа. На первый взгляд это обычный песчаный монолит высотой около 6 метров и шириной 9 метров, но в нём есть деталь, которая озадачивает исследователей уже больше века: идеально ровный вертикальный разлом, будто проведённый гигантским клинком.
Камень с "идеальным швом"
Трещина делит скалу на две равные половины, и линия настолько прямолинейна, что кажется искусственной. Неудивительно, что Аль-Наслаа называют "самой необычной скалой на планете".
Теории происхождения
Вокруг происхождения разлома сложилось множество гипотез:
- сторонники конспирологии говорят о "лазере инопланетян";
- романтики приписывают раскол древней цивилизации;
- более земные версии предполагают использование каменных или металлических клиньев.
Учёные же склоняются к естественному объяснению: землетрясения, перепады температур, многовековое воздействие влаги и ветра могли сначала создать трещину, а затем "отшлифовать" её до сегодняшнего состояния.
История изучения
Местные жители знали о скале веками, но внимание европейцев к ней привлёк французский исследователь Шарль Хубер, посетивший Тайму в 1883 году. Он первым отметил необычный характер разлома и сделал замеры.
С тех пор Аль-Наслаа стала достопримечательностью Саудовской Аравии и популярным туристическим объектом.
Древние петроглифы
На поверхности камня сохранились рисунки возрастом более 4 тысяч лет: сцены охоты с изображением людей, коз и лошадей. Археологи также нашли рядом следы стоянок, которым около 6 тысяч лет. Это доказывает, что скала издавна имела культовое значение.
Название "Аль-Наслаа" переводится как "клинок" или "резать", что идеально совпадает с её внешним видом.
Зачем могли расколоть скалу
Если допустить, что трещина создана руками человека, возникает вопрос: зачем? Одни считают, что это могла быть заготовка для колонн или статуй, другие — что камень пытались подготовить к транспортировке. Но никаких подтверждений пока нет.
Природный феномен или загадка цивилизаций?
Большинство геологов полагают, что мы имеем дело с уникальным, но естественным процессом разрушения и выветривания породы. Тем не менее, идеально ровный разлом и богатая история находки оставляют простор для легенд и споров.
Аль-Наслаа остаётся точкой пересечения природы и человеческого воображения — загадкой, которая вдохновляет и учёных, и туристов.
Три интересных факта
- Скала стоит на небольшом каменном "пьедестале", из-за чего создаётся впечатление, что половины вот-вот упадут.
- В 2010-х годах Аль-Наслаа включили в список главных геологических чудес Саудовской Аравии.
- Тайма, где находится скала, известна как один из древнейших оазисов Аравии: здесь находили надписи, которым более 2500 лет.
