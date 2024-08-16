ТКС Холдинг уже выкупил 99% акций "Росбанка" и подал прошение в Центробанк о выкупе оставшихся ценных бумаг

Материнская компания Т-Банка, ранее известного как «Тинькофф», МКПАО «ТКС Холдинг», получила контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка.
15 августа 2024 года «ТКС Холдинг» приобрёл 1 425 646 181 акцию ПАО «Росбанк» и ООО «Русфинанс». В результате этой сделки «Росбанк» и «Русфинанс» перешли под контроль «ТКС Холдинга».
С учётом акций, принадлежащих аффилированным лицам, включая «Русфинанс», общее количество акций, находящихся под контролем холдинга и его аффилированных лиц, достигло 1 542 190 070 штук, что составляет 99,4062% всех акций «Росбанка».
16 августа «ТКС Холдинг» направил в Центральный банк России предложение о выкупе ещё 9,2 миллиона акций «Росбанка». В материалах указано, что предложение касается обыкновенных акций ПАО «Росбанк», и планируется приобретение 9 211 783 акций.
Представитель холдинга в интервью РИА Новости отметил, что фактический мультипликатор приобретения «Росбанка» составил 0,8 от общего капитала холдинга. Он также сообщил, что более подробная информация о сделке будет представлена на презентации полугодовой отчётности группы, назначенной на 20 августа.
Напомним, что в марте «ТКС Холдинг» объявил о намерении приобрести «Росбанк», что, как ожидалось, выведет группу в число пяти крупнейших финансовых организаций России по размеру капитала, средствам и кредитам физических лиц. В начале мая акционеры холдинга большинством голосов поддержали интеграцию «Росбанка» в структуру группы.
Фото: From Wikimedia Commons/ Figure19 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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