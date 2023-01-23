По словам Потанина конфискация является скрытой или явной формой воровства, что вредит инвестиционному климату там, где такие решения принимаются. Западные страны разрушают его уже сейчас, а России не стоит повторять эти ошибки.
"Вот мы у вас отберем незаконно имущество, и вы отберите, и мы будем квиты", — прокомментировал Потанин действия Запада.
По его словам, это чистой воды провокация, которая изнутри разрушает бизнес. Тем более, что Россия свою прививку уже получили в 1917 году.
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