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  • Опубликована сегодня в 8:16

"У России есть прививка 1917 года": Владимир Потанин прокомментировал идею конфискации зарубежных активов

По словам Потанина конфискация является скрытой или явной формой воровства, что вредит инвестиционному климату там, где такие решения принимаются. Западные страны разрушают его уже сейчас, а России не стоит повторять эти ошибки.

"Вот мы у вас отберем незаконно имущество, и вы отберите, и мы будем квиты", — прокомментировал Потанин действия Запада.

По его словам, это чистой воды провокация, которая изнутри разрушает бизнес. Тем более, что Россия свою прививку уже получили в 1917 году.

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