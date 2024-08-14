Салат вновь сильнее: активисты сорвали выступление Лиз Трасс, используя баннер с салатом-латуком

Группа активистов Led by Donkeys устроила неожиданную акцию во время выступления бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, развернув за её спиной плакат с изображением салата-латука, который стал символом её недолгого пребывания на посту главы правительства.

В октябре 2022 года, когда Трасс занимала должность премьер-министра, британские букмекеры начали принимать ставки на то, продержится ли она дольше, чем салат-латук, который обычно начинает портиться через 35 дней.

Однако уже через шесть дней после того, как издание Daily Star начало онлайн-трансляцию "гонки" между Трасс и салатом, она подала в отставку. Впоследствии в сети появились шутки о том, что "салат пережил Трасс".

Во время мероприятия, посвящённого презентации её мемуаров "Десять лет на спасение Запада" в центре Beccles Public Hall в городе Бекклс на востоке Англии, активисты спустили за её спиной плакат с изображением салата и надписью "Я разрушила экономику". Трасс в этот момент сидела на сцене, выражая свою поддержку кандидату в президенты США Дональду Трампу. Когда она заметила плакат, то сказала, что это не смешно, и покинула сцену.

Активисты позже прокомментировали свою акцию в соцсетях, отметив, что использовали дистанционно управляемый баннер и что Трасс не оценила их юмор.

Лиз Трасс, которая с лета 2014 года занимала различные должности в правительстве Великобритании, возглавила кабинет министров осенью 2022 года после отставки Бориса Джонсона. Однако её пребывание на посту премьер-министра длилось всего с 6 сентября по 24 октября, что стало самым коротким сроком премьерства в истории Британии.

Фото: www. flickr.com/Number 10 (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)