Россия подготовит жёсткий ответ на решение ЕС использовать 1,4 млрд евро замороженных российских активов для закупки вооружения для Киева. Об этом URA. RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля назвал шаг Евросоюза худшим решением.
"Безусловно, так или иначе ответ будет. Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности. Эти деньги не только, по сути, воруют, но их тратят на закупку оружия. Худшее решение придумать сложно", — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря, Москва проработает возможность юридического наказания лиц, которые причастны к принятию и реализации решения ЕС. Песков подчеркнул, что использование российских активов на военную помощь ВСУ является прямым нарушением международного права.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о решении направить первый транш в размере 1,4 млрд евро из замороженных российских активов на закупку вооружений для Киева в начале августа. По его словам, средства будут использованы для обеспечения ВСУ системами ПВО и боеприпасами для артиллерийских установок.
Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).
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