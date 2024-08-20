Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область в возрасте 42 лет

Евгений Шишов, известный российский актёр театра и кино, погиб в зоне СВО в возрасте 42 лет. Он ушёл из жизни во время участия в боевых действиях на территории Курской области, сообщает информационный портал "Кино-Театр".
Дополнительных деталей о причинах и обстоятельствах его смерти пока не предоставляется, но коллеги актёра подтвердили его гибель.
Евгений Шишов снимался в различных сериалах, включая "Невский. Расплата за справедливость" и "Морские дьяволы". Его последней работой стала роль в мелодраме "Пока идут часы", вышедшей в 2023 году.
6 августа украинские военные вторглись в Курскую область, чтобы усилить свои позиции на переговорах. Президент России, Владимир Путин, назвал это масштабной провокацией и заявил, что переговоры с теми, кто атакует мирных жителей, невозможны.
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