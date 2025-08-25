Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© From geograph.org.uk by Anthony Parkes is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:16

Дзюба бьёт тревогу: "Акрон" рискует скатиться в ФНЛ

Артём Дзюба обратился к руководству "Акрона" с просьбой о новых игроках

После поражения от ЦСКА (1:3) в шестом туре МИР РПЛ нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба публично обратился к руководству клуба с требованием усилить состав. Команда проводит всего второй сезон в премьер-лиге и, по мнению форварда, рискует оказаться в зоне вылета.

Обращение к руководству

"Рад, что у нас много дублёров играет, я счастлив за них. Но хочется обратиться к руководству: помогите тренеру и штабу, игрокам. Где футболисты, усиление? У нас другие задачи? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Мы не дадим этого сделать, но как играть, когда у нас выступают 17-19-летние. Выходить против такого ЦСКА нам тяжело".

Усиление любой ценой
На вопрос журналиста о том, каких игроков ждёт команда, Дзюба ответил:

"Любых, лишь бы они готовы были сражаться в данный момент".

Форвард подчеркнул, что состав "Акрона" значительно уступает конкурентам:

"Вылететь — не знаю, но то, что мы одни из слабых по составу — это 100%".

Турнирное положение
После шести туров "Акрон" занимает 12-е место в таблице с шестью очками. Следующий матч команда проведёт 31 августа дома против "Балтики".

