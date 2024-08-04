Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 85,7024
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 92,8291
Автоэксперты составили рейтинг самых проблемных АКПП
  1. Главная
  2. Авто и мото

Не покупайте эти машины! Автоматы, которые выйдут из строя быстрее, чем вы думаете

Автоэксперты составили рейтинг самых проблемных АКПП

В последнее время всё больше водителей предпочитают автомобили с автоматическими коробками передач. Однако автоматические трансмиссии зачастую сложнее и менее долговечны по сравнению с традиционной механической коробкой.

Некоторые автоматические коробки передач могут выйти из строя уже после 60 000-80 000 км пробега, тогда как другие способны без проблем пройти 200 000 км без замены масла и технического обслуживания.

﻿Автожурнал "За рулем" выделил пять автоматических трансмиссий, которые отличаются высокой проблемностью, а также перечислил автомобили, оснащенные этими коробками передач.

AL4 (DP0) — совместная разработка трех французских автопроизводителей — почти всегда входит в списки самых ненадежных автоматических трансмиссий. Она устанавливалась на бюджетные модели Renault, такие как Logan, Duster, Sandero, Fluence, а также на компактвэны Citroen и Peugeot. Основные проблемы включают быстрый выход из строя главного соленоида из-за перегрева, короткий срок службы втулок вала и недолговечность электронных компонентов. Многие из таких трансмиссий требовали регулярного ремонта после 80 000 км пробега.

6T30 - трансмиссия, разработанная General Motors для компактных переднеприводных легковых автомобилей, также оказалась недостаточно надежной. Она была рассчитана на небольшой крутящий момент до 200 Нм и не могла выдерживать высокие пиковые нагрузки. Автомобили, такие как Chevrolet Cruze, Aveo, Cobalt, Orlando, а также Opel Astra, Mokka, Zafira и Insignia, сталкивались с подгоранием фрикционов и дефектами гидротрансформатора. Первые проблемы часто возникали к 40 000-60 000 км пробега.

Даже японская Aisin-Warner TF-80SC, устанавливаемая на модели Volvo и Opel, имела свои недостатки. Из-за того, что эта трансмиссия считалась необслуживаемой, масло постепенно теряло свои свойства. Кроме того, теплообменник не был достаточно эффективным, что приводило к проблемам у многих автомобилей уже к 100 000 км.

Jatco JR507E — это довольно старый пятиступенчатый японский автомат, который устанавливался на Nissan Pathfinder и Patrol до 2016 года, а также на модели Infiniti до 2010 года. Впоследствии коробка использовалась в автомобилях Hyundai и Kia под обозначениями JR507A, RE5R05A, A5SR1, а в модифицированном виде — A5SR2. Очень чувствительная электроника и плохая переносимость агрессивной езды и бездорожья приводили к перегреву и поломкам этой трансмиссии.

ZF 6HP26/28 использовалась до 2014 года на всех популярных моделях BMW, Audi Q5, а также Range Rover и Jaguar. Этот агрегат до сих пор применяют в автомобилях других марок, например, в Ford Ranger. Трансмиссия обладает отличными характеристиками и (после модернизации в 2004 году) считается надежной и выносливой. Однако на автомобилях с мощными двигателями она часто выходила из строя из-за подгорания фрикционов, проблем с гидротрансформатором, соленоидом и масляным насосом.

Фото: commons. wikimedia. org/The Car Spy (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

Мир

Из-за ранений и смертей во время митингов в Бангладеш, власти ввели комендантский час

Из-за ранений и смертей во время митингов в Бангладеш, власти ввели комендантский час

В Бангладеш в результате массовых протестов, вспыхнувших 4 августа, погибли по меньшей мере 32 человека, десятки получили ранения. В связи с обострением ситуации Министерство внутренних дел страны объявило о введении бессрочного комендантского часа на всей территории Бангладеш, начиная с 18:00 по местному времени.

Читать полностью
Министр обороны Латвии выступил за обязательный призыв женщин на военную службу

Министр обороны Латвии выступил за обязательный призыв женщин на военную службу

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс высказался в поддержку идеи обязательного призыва женщин на военную службу. Он отметил, что этот вопрос требует широкого обсуждения как в правительстве и парламенте, так и в обществе в целом.

Читать полностью

Общество

Лера Кудрявцева раскритиковала интервью Артемия Лебедева:

Лера Кудрявцева раскритиковала интервью Артемия Лебедева: "Дудь* — всё"

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, чем ей не понравилось новое интервью Юрия Дудя* с дизайнером Артемием Лебедевым.

Читать полностью
Дочка рэпера Тимати показала экзотический фрукт

Дочка рэпера Тимати показала экзотический фрукт "орангутанг"

Дочка рэпера Тимати Алиса устроила забавное шоу на рынке в экзотической стране, чем позабавила местных торговцев.

Читать полностью

Новости