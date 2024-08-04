Не покупайте эти машины! Автоматы, которые выйдут из строя быстрее, чем вы думаете

В последнее время всё больше водителей предпочитают автомобили с автоматическими коробками передач. Однако автоматические трансмиссии зачастую сложнее и менее долговечны по сравнению с традиционной механической коробкой.

Некоторые автоматические коробки передач могут выйти из строя уже после 60 000-80 000 км пробега, тогда как другие способны без проблем пройти 200 000 км без замены масла и технического обслуживания.

﻿Автожурнал "За рулем" выделил пять автоматических трансмиссий, которые отличаются высокой проблемностью, а также перечислил автомобили, оснащенные этими коробками передач.

AL4 (DP0) — совместная разработка трех французских автопроизводителей — почти всегда входит в списки самых ненадежных автоматических трансмиссий. Она устанавливалась на бюджетные модели Renault, такие как Logan, Duster, Sandero, Fluence, а также на компактвэны Citroen и Peugeot. Основные проблемы включают быстрый выход из строя главного соленоида из-за перегрева, короткий срок службы втулок вала и недолговечность электронных компонентов. Многие из таких трансмиссий требовали регулярного ремонта после 80 000 км пробега.

6T30 - трансмиссия, разработанная General Motors для компактных переднеприводных легковых автомобилей, также оказалась недостаточно надежной. Она была рассчитана на небольшой крутящий момент до 200 Нм и не могла выдерживать высокие пиковые нагрузки. Автомобили, такие как Chevrolet Cruze, Aveo, Cobalt, Orlando, а также Opel Astra, Mokka, Zafira и Insignia, сталкивались с подгоранием фрикционов и дефектами гидротрансформатора. Первые проблемы часто возникали к 40 000-60 000 км пробега.

Даже японская Aisin-Warner TF-80SC, устанавливаемая на модели Volvo и Opel, имела свои недостатки. Из-за того, что эта трансмиссия считалась необслуживаемой, масло постепенно теряло свои свойства. Кроме того, теплообменник не был достаточно эффективным, что приводило к проблемам у многих автомобилей уже к 100 000 км.

Jatco JR507E — это довольно старый пятиступенчатый японский автомат, который устанавливался на Nissan Pathfinder и Patrol до 2016 года, а также на модели Infiniti до 2010 года. Впоследствии коробка использовалась в автомобилях Hyundai и Kia под обозначениями JR507A, RE5R05A, A5SR1, а в модифицированном виде — A5SR2. Очень чувствительная электроника и плохая переносимость агрессивной езды и бездорожья приводили к перегреву и поломкам этой трансмиссии.

ZF 6HP26/28 использовалась до 2014 года на всех популярных моделях BMW, Audi Q5, а также Range Rover и Jaguar. Этот агрегат до сих пор применяют в автомобилях других марок, например, в Ford Ranger. Трансмиссия обладает отличными характеристиками и (после модернизации в 2004 году) считается надежной и выносливой. Однако на автомобилях с мощными двигателями она часто выходила из строя из-за подгорания фрикционов, проблем с гидротрансформатором, соленоидом и масляным насосом.

Фото: commons. wikimedia. org/The Car Spy (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).