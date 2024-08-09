У этих машин "вечная" коробка передач: четыре авто с надёжной АКП, которые продаются в России

Некоторые модели автомобилей оснащаются особенно надёжными автоматическими коробками переключения передач (АКПП). Руководитель отдела оценки колёсной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев перечислил "Российской газете" четыре машины с самыми высосокачественными и долговечными "автоматами".

Ford Focus II (2004-2010)

Его 4-ступенчатая АКПП 4F27E разработки 1998 года славится надёжностью и ремонтопригодностью. Ресурс коробки превышает 250 тысяч км, а конструкция позволяет легко починить ей, не снимая с автомобиля. Проблемы у АКПП обычно начинаются не раньше 150 тысяч км пробега, когда может понадобиться ремонт гидроблока и замена соленоидов. При своевременной замене масла и фильтра) агрегат служит очень долго.

Kia Sportage III (2010-2014)

Модель с двигателем 2.0 и 6-ступенчатой АКПП. Срок службы механической части коробки нередко равен всему периоду эксплуатации автомобиля. Электронные части менее "долгоиграющие" и могут начать "барахлить" уже при пробеге до 100 тысяч км. Чтобы "автомат" служил долго, нужно регулярно менять масло и вовремя проводить техобслуживание. При таком подходе коробка прослужит 150-170 тысяч км, прежде чем ей потребуется серьёзный ремонт.

Land Rover Freelander (1997-2006)

При правильной эксплуатации срок службы коробки передач у этой модели легко достигает заявленного производителем максимума. Чтобы АКПП служила дольше, избегайте агрессивной езды и частых буксировок, а также вовремя заливайте масло. Если вы заметили рывки при переключении передач или утечку масла, значит, коробка начала изнашиваться.

Mitsubishi Pajero (разные поколения)

Все типами АКПП, котрыми оснащалась эта модель, славятся высокой надёжностью и при своевременном обслуживании могут исправно служить несколько сотен тысяч километров. При этом чем более раннего выпуска коробка, тем больше её ресурс.

По словам Антюфьева, АКПП всех перечисленных авто отличаются простотой конструкции, хорошим охлаждением и лёгкостью обслуживания. Чтобы продлить срок службы "автомата", эксперт посоветовал регулярно менять масло, избегать перегрева и агрессивной езды.

"Подводя итог, можно сказать, что хотя "вечных" АКПП не существует, некоторые модели действительно отличаются выдающейся надежностью. При правильном обслуживании и эксплуатации они способны прослужить весь срок службы автомобиля, что для многих владельцев и является синонимом вечности", — подытожил специалист.

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически, наиболее оптимально подстраивая внешнюю скоростную характеристику двигателя под заданную водителем скорость движения в текущих дорожных условиях. АКП есть один из двух (наравне с механической коробкой) широко распространённых типов коробок передач, применяемых на разноплановых колёсных, гусеничных и рельсовых транспортных средствах.

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