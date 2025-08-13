Американский рэпер рвётся в Сибирь: Akon готов к морозам и "безумным фанатам"

Кто сказал, что американские звёзды боятся русских холодов? Похоже, Akon готов доказать обратное. После концертов в Сочи и Москве популярный рэпер заявил, что мечтает отправиться в масштабный тур по России — и готов заехать даже в Сибирь. По словам артиста, именно там живёт "самая сумасшедшая аудитория".

"Я всегда хотел вернуться"

Akon, настоящее имя которого — Алиан Дамала Тиам, признался, что давно мечтал снова выступить в России, но раньше не было подходящего момента. Его слова приводит Telegram-канал Mash. Теперь же, вдохновлённый энергией российских поклонников, он не скрывает энтузиазма и строит планы на будущие концерты.

"Там, наверное, самая сумасшедшая аудитория", — сказал рэпер, говоря о сибирских фанатах.

Он подчеркнул, что совершенно не боится суровых погодных условий и считает, что именно они придают выступлениям особый драйв.

Сочи, Москва — и дальше по карте

Выступления Akon в России уже успели стать заметным событием. В Сочи и Москве артиста встречали полные залы и громкие аплодисменты. Рэпер поблагодарил публику за тёплый приём и добавил, что "с нетерпением ждёт возвращения". По его словам, энергетика российских концертов отличается от всего, что он видел на мировой сцене.

Любопытно, что за пределами сцены страсти кипели не меньше, чем под софитами. Ранее сообщалось, что на концерте в Сочи фанатки рэпера устроили потасовку из-за полотенца, которое Akon бросил в толпу.