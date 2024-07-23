Основные причины появления акне — это повышение уровня тестостерона или повышенная чувствительность рецепторов кожи к тестостерону. Об этом NewsInfo.Ru сообщила врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.
По словам эксперта, появление прыщей связано с повышением уровня тестостерона или повышенная чувствительность рецепторов кожи к тестостерону. На вопрос, какие могут быть причины возникновения прыщей, Татьяна Егорова заявила, что это можно узнать, исключительно посетив специалиста.
"Акне — это болезнь сальных желез, гиперпродукция кожного сала, повышенное размножение пропионбактера. Основная причина — либо повышение уровня тестостерона, либо повышенная чувствительность рецепторов кожи к тестостерону. Что является причиной, сможет определить только доктор", — объяснила эксперт.
Татьяна Егорова сообщила, что стадий заболевания бывает несколько.
"Есть первая, вторая, третья и четвертая стадии заболевания. Есть комедоногенная, пустулезная, смешанная, легкая стадии. Также существуют средняя тяжесть и тяжелая форма. В зависимости от того, какая форма, назначается лечение", — рассказала Татьяна Егорова.
Эксперт уточнила, что с такой проблемой необходимо обращаться к врачам, которые смогут выявить причины и назначить лечение. Самолечение в такой ситуации не особо поможет. Она также добавила, что, покупая специальную косметику, избавиться от данной проблемы не получиться.
"Человек самостоятельно может купить специальную косметику в аптеке или в магазине профессиональной косметики. Это могут быть средства для жирной кожи, для склонной к акне кожи и так далее. Однако надо понимать, что эта косметика лечить не будет, и проблема никуда не уйдет. Она лишь будет чуть меньше, чем была бы, если бы пользовались неправильной косметикой. То есть лечить надо дерматологически", — сообщила врач-дерматолог.
Татьяна Егорова заявила, что существуют некоторые специальные препараты, если у человека уже тяжелая стадия началась, и различные косметологические мероприятия, такие как чистки, глубокие пилинги и так далее. Однако она обратила внимание на то, что не всем можно прибегать к чистке и пилингу.
Косметолог рассказала, что первым делом необходимо убрать стадию воспаления. Человек входит в ремиссию. Потом уже идут чистки и пилинги. Кроме того, Татьяна Егорова уверила, то диета влияет на появление прыщей в меньшей степени.
По её словам, есть люди, которые путают настоящее акне с обычными высыпаниями. Однако она пояснила, что эти высыпания происходят, когда есть нарушения желудочно-кишечного тракта. Это может быть, например, хроническое рецидивирующее заболевание кожи лица — розацеа. Эксперт объяснила, что это по другому лечится и важно не путать такие вещи. Татьяна Егорова добавила, что подобные случаи придётся лечить медикаментозно, достаточно тяжело и длительно.
"Есть и специальные лазерные процедуры как для акне, так и для розацеа. Дерматологи и косметологи сейчас имеют полный арсенал. Эти болезни можно вылечить, главное — решиться и пойти к врачу", — заявила косметолог.
В конце Татьяна Егорова сообщила, что предугадать появление таких проблем с кожей невозможно. Она добавила, что это всё связано с гормональным фоном человека.
Фото: Hospitalhoms (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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