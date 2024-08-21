Бойцы спецназа «Ахмат» готовятся к возможным атакам ВСУ на курском направлении. Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа, подтвердил, что ситуация находится под контролем, несмотря на интенсивные перемещения украинских подразделений.

Анализ текущей обстановки позволяет бойцам спецназа предвидеть возможные действия противника. Они активно готовятся к следующему шагу противника. Хотя конкретные цели будущей атаки пока неизвестны, командование «Ахмата» уверено в своих возможностях отразить любую атаку.

Напомним, что ранее, 6 августа, ВСУ предприняли атаку на российскую границу в Курской области. По данным Минобороны, к вторнику украинские силы понесли значительные потери — до 4 130 военнослужащих. За последние сутки они потеряли ещё 350 человек и 25 единиц бронетехники. Операция по нейтрализации украинских формирований продолжается, и спецназ «Ахмат» остаётся готовым к эффективному противодействию любым агрессивным действиям противника.

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