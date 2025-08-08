В Подмосковье платят за "новичков": как медики зарабатывают на поиске коллег

В Московской области уже несколько лет действует необычная, но эффективная мера поддержки здравоохранения — премии сотрудникам за привлечение в больницы новых специалистов. По словам министра здравоохранения региона Максима Забелина, программа приносит заметные результаты: с 2022 года в медучреждения пришли более 1,5 тысячи новых сотрудников, из них почти 300 — только в этом году.

Как работает программа

Инициатива "Приведи друга" мотивирует действующих медработников помогать в поиске новых коллег. Размер премии зависит от должности, категории и стажа привлеченного специалиста:

за врача — от 25 000 до 250 000 рублей;

за фельдшера (включая сотрудников скорой помощи) или медсестру — от 15 000 до 150 000 рублей.

Выплата происходит в два этапа:

50% — сразу после трудоустройства нового сотрудника;

ещё 50% — по истечении трёх месяцев работы.

Условия для получения премии

Чтобы бонус был начислен, новый специалист должен:

устроиться на полную ставку по основной должности;

не работать в государственных подмосковных медучреждениях в течение последних шести месяцев.

Дополнительная поддержка медиков

В пресс-службе напомнили, что в регионе действуют и другие программы:

"Социальная ипотека";

"Земский доктор";

"Земский фельдшер";

"Земля врачам" и другие инициативы.

Все они направлены на то, чтобы не только привлечь, но и удержать квалифицированных специалистов в системе здравоохранения.