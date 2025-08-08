Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стетоскоп
Стетоскоп
© commons.wikimedia.org by Alex Proimos is licensed under CC BY 2.0
Главная / Центральный федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:17

В Подмосковье платят за "новичков": как медики зарабатывают на поиске коллег

Власти Подмосковья расширили меры поддержки для привлечения врачей и медсестёр

В Московской области уже несколько лет действует необычная, но эффективная мера поддержки здравоохранения — премии сотрудникам за привлечение в больницы новых специалистов. По словам министра здравоохранения региона Максима Забелина, программа приносит заметные результаты: с 2022 года в медучреждения пришли более 1,5 тысячи новых сотрудников, из них почти 300 — только в этом году.

Как работает программа
Инициатива "Приведи друга" мотивирует действующих медработников помогать в поиске новых коллег. Размер премии зависит от должности, категории и стажа привлеченного специалиста:

  • за врача — от 25 000 до 250 000 рублей;
  • за фельдшера (включая сотрудников скорой помощи) или медсестру — от 15 000 до 150 000 рублей.

Выплата происходит в два этапа:

  • 50% — сразу после трудоустройства нового сотрудника;
  • ещё 50% — по истечении трёх месяцев работы.

Условия для получения премии
Чтобы бонус был начислен, новый специалист должен:

  • устроиться на полную ставку по основной должности;
  • не работать в государственных подмосковных медучреждениях в течение последних шести месяцев.

Дополнительная поддержка медиков
В пресс-службе напомнили, что в регионе действуют и другие программы:

  • "Социальная ипотека";
  • "Земский доктор";
  • "Земский фельдшер";
  • "Земля врачам" и другие инициативы.

Все они направлены на то, чтобы не только привлечь, но и удержать квалифицированных специалистов в системе здравоохранения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Синоптики предупреждают: Центральную Россию накроют экстремальные ливни вчера в 16:00

Климатический сбой: почему залповые дожди стали новой нормой для августа

Центральные регионы России ожидает непростой погодный период — в ближайшие дни сюда придут залповые ливни, сопровождающиеся резкими температурными перепадами. По данным метеорологов, на северо-западе страны столбики термометров не поднимутся выше +23°C, тогда как южные области продолжат изнывать от аномальной жары с показателями до +38°C.

Читать полностью » Более 27 млн рублей потеряли жители Белгородской области из-за мошенников — полиция вчера в 13:44

Кредиты на обман: как жители Белгородской области лишились миллионов

За последнюю неделю жители Белгородской области стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности более 27 миллионов рублей.

Читать полностью » Сергей Четвериков: Wi-Fi в общественных местах заменяет мобильный интернет в Белгородской области вчера в 13:14

Тихий интернет-апокалипсис: как регион спасает ситуацию

В ряде населённых пунктов Белгородской области временно ограничен мобильный интернет.

Читать полностью » Москву и область ждут подтопления: уровень рек достиг критических отметок 06.08.2025 в 23:14

Паводковая угроза: какие районы Подмосковья могут пострадать от разлива рек

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возможных подтоплениях из-за резкого подъема уровня воды в реках. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, причиной стали аномально обильные осадки, выпавшие в начале недели – за сутки в некоторых районах вылилось более половины месячной нормы осадков.

Читать полностью » Wildberries построит 400-метровый небоскреб с 75 этажами в 06.08.2025 в 20:27

75 этажей для маркетплейса: в столице одобрили новую высотку Wildberries

Московские власти официально разрешили компании Wildberries & Russ (РВБ) возвести 75-этажный небоскреб в деловом центре "Москва-Сити". Высота здания составит около 400 метров, что сделает его одним из самых высоких в столице. Новый комплекс расположится на Краснопресненской набережной и займет участок площадью 0,3 гектара.

Читать полностью » В Смоленске началось строительство крупного логистического центра Wildberries 06.08.2025 в 19:21

Новый хаб Wildberries: как изменится торговля в Смоленской области

В Смоленске стартовало строительство масштабного распределительного центра Wildberries площадью 180 тысяч квадратных метров. Проект реализуется компанией ООО "РВБ" в рамках соглашения с правительством региона, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме.

Читать полностью » Собянин: В Москве можно бесплатно пройти эндоскопию в четырех современных центрах 06.08.2025 в 17:18

Ранняя диагностика рака ЖКТ: как устроен новый проект бесплатного обследования в Москве

В Москве активно развивается система бесплатных эндоскопических обследований, позволяющая выявлять заболевания желудочно-кишечного тракта на ранних стадиях. Как сообщил мэр Сергей Собянин, за четыре года работы специализированных центров проведено более 700 тысяч исследований.

Читать полностью » Путин и Уиткофф провели трехчасовые переговоры на фоне истекающего ультиматума Трампа 06.08.2025 в 16:10

Диалог восторжествует: чем завершилась встреча Путина с американским эмиссаром

Президент России Владимир Путин провел трехчасовую встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле накануне истечения срока ультиматума, выдвинутого Дональдом Трампом. Американский представитель прибыл в Москву утром и перед переговорами успел прогуляться по парку "Зарядье", что было расценено наблюдателями как попытка снизить напряженность.

Читать полностью »

Новости
УрФО

Сургутские хирурги внедрили инновационный метод лечения туннельного синдрома
Красота и здоровье

Российский рынок люксовых товаров восстанавливается: уникальные возможности для отечественных брендов
Еда

Почему рис нужно мыть перед варкой: причины и простая техника
СЗФО

На границе Тверской и Новгородской областей открыта новая развязка трассы М-11 "Нева"
Наука и технологии

Спутниковые данные зафиксировали самую длинную молнию в истории — 829 км над США
Красота и здоровье

Планка для начинающих: 7-дневная программа, чтобы увидеть первые результаты
СКФО

В Дагестане бойцы Росгвардии освободили заложниц из плена бывшего мужа
Дом

Создайте уют за 10 минут: простые советы по уборке для занятых людей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru