В Подмосковье платят за "новичков": как медики зарабатывают на поиске коллег
В Московской области уже несколько лет действует необычная, но эффективная мера поддержки здравоохранения — премии сотрудникам за привлечение в больницы новых специалистов. По словам министра здравоохранения региона Максима Забелина, программа приносит заметные результаты: с 2022 года в медучреждения пришли более 1,5 тысячи новых сотрудников, из них почти 300 — только в этом году.
Как работает программа
Инициатива "Приведи друга" мотивирует действующих медработников помогать в поиске новых коллег. Размер премии зависит от должности, категории и стажа привлеченного специалиста:
- за врача — от 25 000 до 250 000 рублей;
- за фельдшера (включая сотрудников скорой помощи) или медсестру — от 15 000 до 150 000 рублей.
Выплата происходит в два этапа:
- 50% — сразу после трудоустройства нового сотрудника;
- ещё 50% — по истечении трёх месяцев работы.
Условия для получения премии
Чтобы бонус был начислен, новый специалист должен:
- устроиться на полную ставку по основной должности;
- не работать в государственных подмосковных медучреждениях в течение последних шести месяцев.
Дополнительная поддержка медиков
В пресс-службе напомнили, что в регионе действуют и другие программы:
- "Социальная ипотека";
- "Земский доктор";
- "Земский фельдшер";
- "Земля врачам" и другие инициативы.
Все они направлены на то, чтобы не только привлечь, но и удержать квалифицированных специалистов в системе здравоохранения.
