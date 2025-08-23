В Сербии прошли масштабные публичные акции, демонстрирующие поддержку действующих властей со стороны населения. Согласно официальным данным, предоставленным руководством полиции, мероприятия состоялись одновременно в семидесяти одном городе и муниципалитете страны.

По информации, распространенной главой полиции Драганом Васильевичем, общее количество участников этих мирных собраний составило семьдесят тысяч граждан, а если точнее — 69 776 человек. Он подчеркнул, что эти данные были получены непосредственно с мест событий от сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших порядок и безопасность мероприятий.

В то же время на фоне общей атмосферы поддержки в столице страны Белграде был зафиксирован инцидент с элементами вандализма. Как ранее сообщалось в средствах массовой информации, группа протестующих разбила оконные стекла в здании, где располагается офис правящей Сербской прогрессивной партии. Данный эпизод, однако, не повлиял на общий мирный характер дня, который прошел под знаком выражения доверия правительству.