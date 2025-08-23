Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Сербии
Флаг Сербии
© commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Мир
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:47

Полиция Сербии сообщает о масштабных проправительственных митингах по всей стране

70 тысяч сербов вышли на акции в поддержку власти в 71 городе страны

В Сербии прошли масштабные публичные акции, демонстрирующие поддержку действующих властей со стороны населения. Согласно официальным данным, предоставленным руководством полиции, мероприятия состоялись одновременно в семидесяти одном городе и муниципалитете страны.

По информации, распространенной главой полиции Драганом Васильевичем, общее количество участников этих мирных собраний составило семьдесят тысяч граждан, а если точнее — 69 776 человек. Он подчеркнул, что эти данные были получены непосредственно с мест событий от сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших порядок и безопасность мероприятий.

В то же время на фоне общей атмосферы поддержки в столице страны Белграде был зафиксирован инцидент с элементами вандализма. Как ранее сообщалось в средствах массовой информации, группа протестующих разбила оконные стекла в здании, где располагается офис правящей Сербской прогрессивной партии. Данный эпизод, однако, не повлиял на общий мирный характер дня, который прошел под знаком выражения доверия правительству.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пастор Трампа направляется в Киев: Марк Бернс анонсировал визит на Украину сегодня в 12:07

Дипломатия веры: духовный советник президента США совершит поездку на Украину

Личный духовный наставник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, объявил о своем намерении совершить визит на Украину. Соответствующее заявление он разместил на своей официальной странице в социальной сети. Как следует из публикации, Бернс направляется в Украину сразу после завершения своего визита в Южную Корею.

Читать полностью » Российские туристы сутки ждут въезда в РФ через Верхний Ларс в Грузии сегодня в 11:34

Пограничный кризис: 20-часовая очередь на границе с Грузией парализовала движение

На автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией сложилась критическая ситуация с многокилометровыми заторами. По последним данным, длина очереди из автомобилей, ожидающих въезда на территорию Российской Федерации, достигла пяти километров. Со слов очевидцев, находящихся в пробке, основная причина коллапса — крайне низкая пропускная способность.

Читать полностью » сегодня в 10:55

Сутки без российского газа: почему грузинский участок трубопровода прервал поставки в Армению

Поставки природного газа из Российской Федерации в Республику Армения были полностью возобновлены в утренние часы 23 августа. Как сообщили в пресс-службе компании "Газпром Армения", временное прекращение подачи, имевшее место накануне, было связано с плановыми аварийно-восстановительными работами на территории соседнего государства.

Читать полностью » Польша подготовила около 30 тысяч украинских военнослужащих вчера в 15:52

Масштабная программа обучения: раскрыты детали подготовки бойцов ВСУ на территории ЕС

Польша внесла значительный вклад в программу обучения личного состава Вооруженных сил Украины, подготовив на своей территории около 30 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил глава оборонного ведомства республики Владислав Косиняк-Камыш в ходе брифинга для представителей средств массовой информации.

Читать полностью » Лукашенко: Путин отказался ударить вчера в 14:56

Ни в коем случае: почему было остановлено применение ракеты Орешник по Банковой в столице Украины

Александр Лукашенко в ходе своего интервью сообщил, что российская сторона рассматривала возможность нанесения удара по центральному административному району Киева с использованием ракетного комплекса "Орешник". Однако, по словам белорусского лидера, президент России Владимир Путин категорически отклонил данный план.

Читать полностью » Трамп выразил возмущение атаками ВСУ на нефтепровод вчера в 14:30

Я крайне зол: стала известна реакция Трампа на украинские удары по энергетической артерии Европы

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном выразил крайнюю степень возмущения в связи с повторными атаками Вооруженных сил Украины на магистральный нефтепровод "Дружба". По данным зарубежных СМИ, американский политик охарактеризовал свои эмоции как сильный гнев.

Читать полностью » Лукашенко рассказал о неких врагах, которые вклинились во время разговора с Трампом вчера в 14:22

Враги вмешались в разговор: президент Белоруссии раскрыл детали звонка главе Белого дома

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего выступления поделился ранее неизвестными деталями своего телефонного разговора с  президентом США Дональдом Трампом. По его словам, вскоре после начала беседы связь неожиданно прервалась. Как сообщает информационное агентство БелТА, американский политик сам перезвонил, чтобы продолжить диалог.

Читать полностью » Трамп: Началась подготовка к возможной встрече Путина и Зеленского, мы ищем место 19.08.2025 в 2:19

Стало известно, что Трамп организует саммит Путина и Зеленского

Дональд Трамп подтвердил, что во время встречи с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС действительно звонил Владимиру Путину. Американский лидер сообщил, что началась подготовка к возможным переговорам между российским и нелегитимным украинским президентами, место проведения которых пока не определено. А после состоится трехсторонний саммит с США.

Читать полностью »

Новости
Мир

Бельгия запускает собственное производство сои для отказа от американского импорта
Туризм

Железнодорожные эксперты рекомендовали приходить на вокзал за 40–60 минут до отправления
ЮФО

МЧС Ростовской области усиливает свое оснащение детекторами против дронов за 1 млн рублей
УрФО

МЧС подтвердило приемку всех школ Тюменской области к 1 сентября
Еда

Диетологи назвали продукты, которые улучшают пищеварение и концентрацию утром
Спорт и фитнес

Тренер рассказала, как сочетать питание и тренировки для уменьшения жира на животе
СЗФО

Проект крупного деревообрабатывающего комплекса на Вологодчине одобрен экспертами
Дом

Heat It: устройство для снятия зуда от укусов комаров подключается к смартфону
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru