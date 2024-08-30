Академия наук оценит проекты ФНИ: поиск перспективных разработок для технологического прорыва

Российская академия наук (РАН) инициировала анализ проектов, реализующихся в рамках программы фундаментальных научных исследований (ФНИ). Цель - оценить востребованность разработок в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить технологическое лидерство России. Об этом сообщил вице-президент РАН Степан Калмыков в рамках мероприятия "Технопром".

Анализ будет проводиться с учетом различных факторов, включая взаимодействие с высокотехнологическими компаниями и госкорпорациями. Эти организации будут принимать участие в формулировании направлений исследований, которые могут принести значимые результаты в горизонте нескольких лет. Это позволит направить научные ресурсы на разработки, имеющие высокую практическую ценность и способствующие развитию технологического суверенитета России.

Кроме того, востребованность проектов будет оцениваться с точки зрения региональных нужд и возможностей экспертной деятельности РАН. Научно-технический совет (НТС) будет играть ключевую роль в экспертизе проектов национального масштаба, что позволит обеспечить их качественную и эффективную реализацию.

Результаты анализа будут использованы для оптимизации направления научных исследований и создания условий для технологического прорыва в различных сферах. Благодаря такому подходу государство сможет получить значимую выгоду от инвестиций в научные исследования, обеспечив технологическое лидерство России на международной арене.

XI Международный форум технологического развития "Технопром-2024" проходит в Новосибирске с 27 по 30 августа. Ключевая тема в 2024 году - "Трансформация науки и технологий в ключевой фактор социально-экономического и пространственного развития России".

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