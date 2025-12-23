Не знаешь, чем заняться: как длинные новогодние каникулы лишают людей активности

Новогодние каникулы в России, по мнению академика РАН и заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, слишком длинные, что оставляет людей в растерянности из-за нехватки занятий в этот период. В интервью ТАСС он отметил, что даже в Москве, несмотря на ярмарки и народные гуляния, сложно найти, чем заняться, а что уж говорить о других регионах России.

Сравнение с советскими временами

Онищенко также вспомнил, как в советские годы был устроен режим труда и отдыха. По его словам, праздничные дни тогда были гораздо короче, и это позволяло людям не только отдыхать, но и поддерживать активную работу.

Он напомнил, что, работая главным врачом, 31 декабря он завершал свой рабочий день раньше, а женщины уходили с работы в 12 часов, чтобы успеть приготовить традиционный салат оливье. В Новый год вся страна отдыхала, а уже 2 января снова выходила на работу.

"Я помню то счастливое время, когда я работал главным врачом 31 декабря. Женщин отпускали с работы в 12 часов, чтобы они успели сделать салат оливье. Сами уходили на час раньше, с 31-го на 1-е встречали Новый год, 1-го отсыпались, а 2-го шли на работу. Такое же было. И хорошо было. А тут целых 12", — говорит Геннадий Онищенко.

Проблемы с продолжительными праздниками

По словам Онищенко, с увеличением продолжительности каникул россияне должны заранее задуматься о том, как провести столь долгий период. Он отметил, что проблемы с досугом ощущаются не только в столице, но и в других регионах страны. Сложности могут возникнуть, особенно у тех, кто не планирует уезжать в отпуск и не имеет возможности заниматься привычными делами.

Грядущие новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, что делает их самыми длинными за последние годы.