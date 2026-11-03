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Абу-Даби
Абу-Даби
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Главная / Туризм
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 12:54

Море снова открывают для туристов: на курортах ОАЭ разрешили купаться после нефтяного загрязнения

В Аджмане расширяется перечень отелей, где отдыхающим снова разрешают купаться в море. После временного запрета, введённого из-за разлива нефти в Персидском заливе, доступ к пляжам получили гости Wyndham Garden Ajman Corniche. Как сообщил TourDom. ru представитель отеля Отабек Турабоев, с сегодняшнего дня ограничения для постояльцев сняты.

По данным турагентов, аналогичные разрешения действовали или вводятся в Bahi Ajman Palace, Dusit Ajman Resort и Ramada Hotel & Suites Ajman. Ранее ограничения уже были отменены в Ajman Saray, a Luxury Collection Resort. Официального заявления властей эмирата о полной нормализации экологической обстановки не поступало. Решение об открытии отдельных зон, вероятно, принимается на основании регулярных проверок: специальная комиссия продолжает брать пробы песка и морской воды для оценки состояния побережья.

Ситуация в соседних эмиратах остаётся неравномерной. В Шардже пляжи по-прежнему закрыты. Гостиницы, включая Coral Beach Resort Sharjah, организовали для гостей транспортное сообщение до пляжа Bahi Ajman Palace в Аджмане. В Рас-эль-Хайме отдых на побережье также не возобновился.

В то же время в Дубае, Абу-Даби и Фуджейре ограничения на купание отсутствуют, и морской отдых там продолжается.

Затронутые нефтяным загрязнением северные эмираты ОАЭ столкнулись с последствиями аварии танкера GEM NO. 2. 30 октября федеральные власти объявили об остановке утечки и снижении интенсивности загрязнения, однако работы по очистке береговой линии и экологический мониторинг сохраняются.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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