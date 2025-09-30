Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:53

Цифровой взрыв для TikTok: OpenAI открывает новый мир 10-секундного видео

OpenAI создаёт платформу коротких видео с генерацией контента

OpenAI планирует создать платформу для коротких видео, полностью генерируемых с помощью искусственного интеллекта. Новое приложение, работающее на базе нейросети Sora 2, будет похоже на TikTok, но весь контент создаётся автоматически. Пользователи смогут публиковать вертикальные ролики длиной до 10 секунд, взаимодействовать с ними через лайки и комментарии, а также создавать ремиксы на чужие видео. Основной раздел с подборкой контента будет называться "Для вас", повторяя популярный формат рекомендаций.

Создание и использование видео

Чтобы сгенерировать ролик с собственным образом, пользователю нужно подтвердить личность. После этого его визуальная идентичность будет доступна другим людям для создания новых видео. Каждый раз, когда кто-то использует ваш образ, система уведомит об этом владельца, даже если видео останется в черновиках. Это нововведение сочетает возможности творчества с контролем над персональными данными, давая пользователю уверенность в защите своего визуального образа.

Ранее приложение уже тестировалось внутри компании. Сотрудники получили доступ к сервису и оставили положительные отзывы. Некоторые руководители отмечали в шутку, что увлечение новым инструментом может снижать продуктивность, так как сотрудники проводят много времени, создавая ролики и исследуя возможности генерации видео.

Популярность AI в повседневной жизни

Анализ работы ChatGPT показал, что большинство пользователей ищут практическую пользу от ИИ. Исследование 1,5 млн запросов выявило следующие тенденции:

  1. 28,3% обращений касались практических рекомендаций.

  2. 28,1% — написания текстов.

  3. 21,3% — поиск информации.

Менее популярные запросы включали технические инструкции (7,5%), поиск мультимедиа (6%) и самовыражение (4,3%). Эти данные показывают, что люди всё чаще воспринимают ИИ как инструмент для решения конкретных задач, а не просто для развлечения.

Сравнение возможностей нового приложения и TikTok

Функция TikTok Новое приложение OpenAI
Длина видео до 10 минут до 10 секунд
Формат контента пользовательский сгенерированный ИИ
Лайки и комментарии есть есть
Ремиксы на чужие видео есть есть
Персональная идентификация не требуется обязательна для создания ролика
Уведомления при использовании образа нет есть

Советы по использованию нового сервиса

  1. Перед созданием видео подтвердите личность, чтобы использовать собственный образ безопасно.

  2. Экспериментируйте с генерацией коротких роликов, чтобы оценить возможности нейросети Sora 2.

  3. Следите за уведомлениями — это поможет контролировать использование вашего визуального контента другими людьми.

  4. Используйте ремиксы, чтобы адаптировать чужие идеи под свои проекты и создавать уникальный контент.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование подтверждения личности → нельзя использовать собственный образ → подтвердить данные через систему идентификации.

  • Публикация ролика без проверки → риск утечки образа → использовать черновики и получать уведомления.

  • Игнорирование рекомендаций по контенту → снижение вовлечённости → создавать ролики с учётом трендов и интересов аудитории.

А что если…

Если платформа станет популярной, это может изменить привычные способы создания и потребления видео. Короткие сгенерированные ролики могут конкурировать с традиционным контентом, а пользователи получат новые возможности для самовыражения и творчества без необходимости профессиональной съёмки.

Плюсы и минусы платформы

Плюсы Минусы
Быстрое создание коротких видео Ограничение длины до 10 секунд
Контроль над использованием образа Возможное отвлечение от работы
Возможность ремиксов Необходимость подтверждения личности
Инновационные алгоритмы генерации Пока в тестовой фазе
Интеграция с привычным форматом ленты Зависимость от стабильного интернета

FAQ

Как создать видео с собственным образом?
Подтвердите личность и загрузите необходимые данные в систему.

Сколько могут длиться ролики?
Каждое видео ограничено 10 секундами.

Можно ли использовать чужие образы для роликов?
Да, но владельцы будут уведомлены при каждом использовании.

Мифы и правда

Миф: все видео в приложении будут автоматически приватными.
Правда: видео могут быть публичными или оставаться в черновиках, но уведомления о использовании образа всегда приходят владельцу.

Миф: ИИ полностью заменит творческую работу человека.
Правда: ИИ облегчает создание контента, но креативные решения остаются за пользователем.

Миф: приложение не требует идентификации.
Правда: для создания роликов с собственным образом подтверждение личности обязательно.

Исторический контекст

Появление платформ для генерации видео с помощью ИИ — логичное продолжение развития цифровых медиа. TikTok показал популярность коротких вертикальных роликов, а OpenAI переносит этот формат в сферу искусственного интеллекта, создавая полностью автоматизированный контент и открывая новые возможности для пользователей.

3 интересных факта

  1. Тестирование приложения внутри OpenAI показало высокую вовлечённость сотрудников.

  2. Система уведомлений при использовании образа позволяет контролировать распространение визуальной идентичности.

  3. Анализ ChatGPT выявил, что пользователи чаще всего обращаются к ИИ за практическими рекомендациями и информацией.

