Цифровой взрыв для TikTok: OpenAI открывает новый мир 10-секундного видео
OpenAI планирует создать платформу для коротких видео, полностью генерируемых с помощью искусственного интеллекта. Новое приложение, работающее на базе нейросети Sora 2, будет похоже на TikTok, но весь контент создаётся автоматически. Пользователи смогут публиковать вертикальные ролики длиной до 10 секунд, взаимодействовать с ними через лайки и комментарии, а также создавать ремиксы на чужие видео. Основной раздел с подборкой контента будет называться "Для вас", повторяя популярный формат рекомендаций.
Создание и использование видео
Чтобы сгенерировать ролик с собственным образом, пользователю нужно подтвердить личность. После этого его визуальная идентичность будет доступна другим людям для создания новых видео. Каждый раз, когда кто-то использует ваш образ, система уведомит об этом владельца, даже если видео останется в черновиках. Это нововведение сочетает возможности творчества с контролем над персональными данными, давая пользователю уверенность в защите своего визуального образа.
Ранее приложение уже тестировалось внутри компании. Сотрудники получили доступ к сервису и оставили положительные отзывы. Некоторые руководители отмечали в шутку, что увлечение новым инструментом может снижать продуктивность, так как сотрудники проводят много времени, создавая ролики и исследуя возможности генерации видео.
Популярность AI в повседневной жизни
Анализ работы ChatGPT показал, что большинство пользователей ищут практическую пользу от ИИ. Исследование 1,5 млн запросов выявило следующие тенденции:
-
28,3% обращений касались практических рекомендаций.
-
28,1% — написания текстов.
-
21,3% — поиск информации.
Менее популярные запросы включали технические инструкции (7,5%), поиск мультимедиа (6%) и самовыражение (4,3%). Эти данные показывают, что люди всё чаще воспринимают ИИ как инструмент для решения конкретных задач, а не просто для развлечения.
Сравнение возможностей нового приложения и TikTok
|Функция
|TikTok
|Новое приложение OpenAI
|Длина видео
|до 10 минут
|до 10 секунд
|Формат контента
|пользовательский
|сгенерированный ИИ
|Лайки и комментарии
|есть
|есть
|Ремиксы на чужие видео
|есть
|есть
|Персональная идентификация
|не требуется
|обязательна для создания ролика
|Уведомления при использовании образа
|нет
|есть
Советы по использованию нового сервиса
-
Перед созданием видео подтвердите личность, чтобы использовать собственный образ безопасно.
-
Экспериментируйте с генерацией коротких роликов, чтобы оценить возможности нейросети Sora 2.
-
Следите за уведомлениями — это поможет контролировать использование вашего визуального контента другими людьми.
-
Используйте ремиксы, чтобы адаптировать чужие идеи под свои проекты и создавать уникальный контент.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование подтверждения личности → нельзя использовать собственный образ → подтвердить данные через систему идентификации.
-
Публикация ролика без проверки → риск утечки образа → использовать черновики и получать уведомления.
-
Игнорирование рекомендаций по контенту → снижение вовлечённости → создавать ролики с учётом трендов и интересов аудитории.
А что если…
Если платформа станет популярной, это может изменить привычные способы создания и потребления видео. Короткие сгенерированные ролики могут конкурировать с традиционным контентом, а пользователи получат новые возможности для самовыражения и творчества без необходимости профессиональной съёмки.
Плюсы и минусы платформы
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое создание коротких видео
|Ограничение длины до 10 секунд
|Контроль над использованием образа
|Возможное отвлечение от работы
|Возможность ремиксов
|Необходимость подтверждения личности
|Инновационные алгоритмы генерации
|Пока в тестовой фазе
|Интеграция с привычным форматом ленты
|Зависимость от стабильного интернета
FAQ
Как создать видео с собственным образом?
Подтвердите личность и загрузите необходимые данные в систему.
Сколько могут длиться ролики?
Каждое видео ограничено 10 секундами.
Можно ли использовать чужие образы для роликов?
Да, но владельцы будут уведомлены при каждом использовании.
Мифы и правда
Миф: все видео в приложении будут автоматически приватными.
Правда: видео могут быть публичными или оставаться в черновиках, но уведомления о использовании образа всегда приходят владельцу.
Миф: ИИ полностью заменит творческую работу человека.
Правда: ИИ облегчает создание контента, но креативные решения остаются за пользователем.
Миф: приложение не требует идентификации.
Правда: для создания роликов с собственным образом подтверждение личности обязательно.
Исторический контекст
Появление платформ для генерации видео с помощью ИИ — логичное продолжение развития цифровых медиа. TikTok показал популярность коротких вертикальных роликов, а OpenAI переносит этот формат в сферу искусственного интеллекта, создавая полностью автоматизированный контент и открывая новые возможности для пользователей.
3 интересных факта
-
Тестирование приложения внутри OpenAI показало высокую вовлечённость сотрудников.
-
Система уведомлений при использовании образа позволяет контролировать распространение визуальной идентичности.
-
Анализ ChatGPT выявил, что пользователи чаще всего обращаются к ИИ за практическими рекомендациями и информацией.
