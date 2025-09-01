Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by seblinux78 from France is licensed under CC BY-SA 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:11

Кто бы подумал: Huawei теперь выпускает "неубиваемые" кроссоверы

Кроссовер Aito M8 признан самым безопасным авто в Китае

Крупный кроссовер Aito M8, созданный совместно компаниями Huawei и Seres, получил звание самого безопасного автомобиля в Китае по итогам краш-теста C-NCAP по новому стандарту 2024 года. Об этом сообщает портал "Китайские автомобили".

Рекордный результат испытаний

"Общий результат кроссовера достиг рекордного для испытанных по стандарту 2024 года моделей показателя — 93,7%. Столь высокий балл означает, что в системе безопасности Aito M8 практически нет минусов. Поэтому эксперты поставили кроссоверу итоговую оценку "пять звёзд +"", — уточняет источник.

Характеристики кроссовера
Aito M8 — это последовательный гибрид:

  • двигатель — 1,5-литровый турбомотор мощностью 161 л. с., работающий как генератор для батареи;
  • длина — 5190 мм;
  • колесная база — 3105 мм;
  • вместимость — до 7 пассажиров.

Стоимость автомобиля на китайском рынке составляет 368 тыс. юаней (примерно 4,2 млн рублей).

Контекст: российские краш-тесты
Ранее сообщалось, что новый российский электромобиль "Атом" прошёл первый цикл краш-тестов. Основная цель испытаний заключалась в проверке прочности кузова. По словам разработчиков, до второго этапа будут устранены все выявленные недостатки.

