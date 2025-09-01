Кто бы подумал: Huawei теперь выпускает "неубиваемые" кроссоверы

сегодня в 12:48

Лямки и "треугольники" под запретом: что изменилось для родителей-водителей

С 1 сентября в России запретили адаптеры и корректоры ремней для детей: теперь только автокресла и бустеры. За нарушение — штраф до 100 тыс. руб.

сегодня в 12:18

Автопром на распутье: деньги или люди — что дороже в кризисе

Российские автозаводы переходят на сокращённую неделю, но главная задача — не потерять кадры. Как предприятия и власти решают проблему?

сегодня в 12:18

Sagitar L раскрыт: Volkswagen готовит модель, которая затмит предшественника

В Китае представили новый Volkswagen Sagitar L: удлинённый кузов, 160-сильный мотор и функция распознавания светофоров. Старт продаж — в этом году.

сегодня в 12:17

BMW и Mercedes в одном списке с Kia: что покупают россияне из-за рубежа

Импорт подержанных авто из Южной Кореи в Россию за 7 месяцев 2025 года вырос на 93%. Лидеры продаж — Kia, BMW и Hyundai.

сегодня в 12:01

МВД хочет ужесточить правила: штрафы для иностранцев придётся платить за сутки

МВД предлагает сократить срок оплаты штрафа для авто с иностранными номерами до одного дня. За просрочку — штрафстоянка и до 15 суток ареста.

сегодня в 11:17

Рынок буксует, а пикапы спасают: где искать выгодные варианты

В России назвали самые дешёвые новые пикапы: от 1,7 млн рублей за УАЗ до 2,63 млн за Sollers. Но общий спрос на новые авто продолжает падать.

сегодня в 11:17

11 диагнозов против руля: что скрывает обновлённый список ограничений

В России обновили список болезней, запрещающих садиться за руль. С 2027-го ГАИ сможет временно лишать прав после визита к врачу.

сегодня в 10:58

Нарушения на переходах растут лавиной: Подмосковье в зоне смертельного риска

Московская область стала лидером по числу нарушителей ПДД среди пешеходов в 2024 году. Почему регион обогнал даже Москву и Питер?

