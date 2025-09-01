Кто бы подумал: Huawei теперь выпускает "неубиваемые" кроссоверы
Крупный кроссовер Aito M8, созданный совместно компаниями Huawei и Seres, получил звание самого безопасного автомобиля в Китае по итогам краш-теста C-NCAP по новому стандарту 2024 года. Об этом сообщает портал "Китайские автомобили".
Рекордный результат испытаний
"Общий результат кроссовера достиг рекордного для испытанных по стандарту 2024 года моделей показателя — 93,7%. Столь высокий балл означает, что в системе безопасности Aito M8 практически нет минусов. Поэтому эксперты поставили кроссоверу итоговую оценку "пять звёзд +"", — уточняет источник.
Характеристики кроссовера
Aito M8 — это последовательный гибрид:
- двигатель — 1,5-литровый турбомотор мощностью 161 л. с., работающий как генератор для батареи;
- длина — 5190 мм;
- колесная база — 3105 мм;
- вместимость — до 7 пассажиров.
Стоимость автомобиля на китайском рынке составляет 368 тыс. юаней (примерно 4,2 млн рублей).
Контекст: российские краш-тесты
Ранее сообщалось, что новый российский электромобиль "Атом" прошёл первый цикл краш-тестов. Основная цель испытаний заключалась в проверке прочности кузова. По словам разработчиков, до второго этапа будут устранены все выявленные недостатки.
