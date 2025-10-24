Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ФСБ
ФСБ
© wikimedia.org by SpetsnazAlpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:32

Айтишник оказался в центре преступной сети: системный администратор печатал поддельные документы для мигрантов

Системный администратор из Южно-Сахалинска организовал изготовление поддельных документов для мигрантов

На Камчатке сотрудники УФСБ пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией иностранных граждан. В ходе масштабной операции удалось задержать не только организатора, но и его сообщников, а также выявить сеть, обеспечивавшую мигрантов поддельными документами.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, операция проводилась во взаимодействии с УФСБ России по Сахалинской области.

"Сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Сахалинской области в рамках оперативно-разыскных мероприятий по пресечению канала нелегальной миграции задержан житель г. Южно-Сахалинска", — проинформировала пресс-служба ведомства.

По информации следствия, ключевую роль в схеме играл системный администратор одной из транспортных компаний. Используя свои профессиональные навыки, он вместе с сообщником наладил изготовление поддельных квитанций об оплате трудовых патентов. Эти документы применялись для незаконного продления сроков пребывания иностранных граждан в России.

Во время обысков по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты компьютеры, принтеры, клише и другое оборудование, использовавшееся для создания фальшивых бланков.

Сравнение

Участник схемы Роль в преступлении Место задержания
Системный администратор Изготовление поддельных квитанций и организация схемы Южно-Сахалинск
Сообщник Распространение поддельных документов Петропавловск-Камчатский
Трое иностранных граждан Использование и сбыт поддельных патентов Новосибирск, Петропавловск-Камчатский

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте подлинность документов. Работодателям следует сверять реквизиты трудовых патентов с официальной базой данных МВД.

  2. Используйте электронные сервисы. Большинство государственных квитанций можно проверить по QR-коду или через портал "Госуслуги".

  3. Не покупайте документы "с рук". Даже если они выглядят подлинными, ответственность несёт владелец.

  4. Сообщайте о подозрениях. При обнаружении фальшивых бумаг необходимо обратиться в миграционную службу или полицию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование поддельных документов
    Последствие: уголовная ответственность и выдворение из страны
    Альтернатива: продление патента через официальные органы МВД

  • Ошибка: обращение к посредникам без лицензии
    Последствие: потеря денег и попадание в поле зрения правоохранителей
    Альтернатива: пользоваться государственными сервисами и аккредитованными миграционными центрами

  • Ошибка: хранение шаблонов и печатей без разрешения
    Последствие: квалификация действий как изготовление поддельных документов
    Альтернатива: получение официальных документов на законных основаниях

А что если…

…иностранный гражданин не знал, что его документы поддельные? В этом случае многое зависит от результатов расследования. Если будет доказано, что человек действовал без умысла, возможно ограничиться административным наказанием.

…работодатель случайно принял фальшивые документы? Ему предстоит доказать, что проверка была проведена добросовестно. При этом лучше хранить копии всех документов и квитанций с отметками о проверке.

…попытка продления патента через посредника вызвала подозрения? Следует немедленно прекратить общение и сообщить о фактах вымогательства или подделки в миграционные органы.

Плюсы и минусы

Плюсы легальной регистрации Минусы незаконной легализации
Законное пребывание в РФ Угроза уголовного преследования
Возможность официального трудоустройства Высокие штрафы и депортация
Социальные гарантии и защита прав Потеря статуса и запрет на въезд
Прозрачные отношения с работодателем Использование в преступных схемах

FAQ

Какая ответственность предусмотрена за использование поддельных документов?
По статье 327 УК РФ — штраф до 80 000 рублей или лишение свободы до двух лет.

Кого считают участником преступной схемы?
Не только изготовителей, но и тех, кто использует или распространяет поддельные документы.

Можно ли избежать наказания, если сообщить о нарушении добровольно?
Да, при активном содействии следствию лицо может быть освобождено от ответственности.

Как проверить подлинность трудового патента?
На официальном сайте МВД РФ с помощью номера документа или через портал "Госуслуги".

Мифы и правда

  • Миф: если документ выглядит официально, значит он настоящий
    Правда: современные подделки часто внешне неотличимы от оригинала, проверять нужно по базам данных.

  • Миф: ответственность несёт только тот, кто изготовил подделку
    Правда: использование поддельных документов также уголовно наказуемо.

  • Миф: можно избежать наказания, если признаться после задержания
    Правда: признание — лишь смягчающее обстоятельство, но не освобождение от ответственности.

Исторический контекст

Проблема фальшивых документов для мигрантов в России существует давно. Первые крупные дела о подделке трудовых патентов появились в начале 2010-х годов, когда спрос на иностранную рабочую силу резко вырос. С тех пор схемы стали более технологичными — с использованием компьютерной графики, специализированных принтеров и баз данных. Однако и контроль со стороны государства усилился: в последние годы внедряются электронные формы патентов и онлайн-сервисы проверки подлинности документов, что позволяет быстрее выявлять подобные преступления.

Три интересных факта

  1. Современные поддельные документы могут содержать голограммы и QR-коды, скопированные с настоящих бланков.

  2. За последние пять лет в России возбуждено более 3 000 дел, связанных с фиктивными патентами для мигрантов.

  3. В некоторых странах Европы аналогичные преступления приравниваются к подделке государственных бумаг и наказываются до 10 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Во Владивостоке новорождённый умер через три дня после родов — Перинатальный центр 21.10.2025 в 20:57
Роддом, где оборвалась колыбельная: во Владивостоке младенец умер через три дня после рождения

Молодая семья из Владивостока потеряла новорождённого сына через три дня после родов. Что произошло в роддоме и почему врачи не услышали тревогу матери — разбирается следствие.

Читать полностью » Медведь напал на мужчину в тайге, пострадавший выжил чудом — Находкинская горбольница 21.10.2025 в 18:57
Дважды в пасти зверя: история приморца, которому медведи объявили личную войну

В Приморье врачи вновь спасли сборщика шишек, пережившего второе нападение медведя. Мужчина чудом выжил и рассказал, как судьба дважды испытала его на прочность.

Читать полностью » Россияне активно выбирают Китай после введения безвизового режима — Елена Седова 21.10.2025 в 16:57
Борщ меняют на утку по-пекински: россияне массово пересаживаются на рейсы в Китай

Безвизовый режим между Россией и Китаем вызвал настоящий туристический бум. Почему направление стало таким популярным, какие города выбирают россияне и как изменился рынок авиаперевозок.

Читать полностью » В Бурятии расследуют массовое заражение сальмонеллёзом после готовых блюд — Роспотребнадзор 21.10.2025 в 14:57
Домашняя еда из магазина: как бурятские деликатесы довели десятки людей до капельницы

В Бурятии вспыхнула массовая кишечная инфекция: 89 заболевших, половина из них — дети. Роспотребнадзор выяснил, что источник заражения — продукция предприятия "Восток".

Читать полностью » Травля среди школьников требует участия родителей, педагогов и правоохранительных органов 21.10.2025 в 12:57
Учителя молчат, родители не верят: почему травля в школах живёт дольше, чем учебники

Случай в хабаровской школе вновь напомнил, что травля — не "школьная шалость". Почему важно вовремя вмешаться, как действовать родителям и какие ошибки усугубляют ситуацию — разбираем шаг за шагом.

Читать полностью » На Камчатке двух зоозащитников обвинили в мошенничестве с отловом бездомных собак 20.10.2025 в 8:11
Ловили собак — поймали себя: на Камчатке зоозащитницы попались на махинациях

Двух зоозащитниц из Петропавловска-Камчатского обвиняют в мошенничестве с контрактами по отлову собак — по данным следствия, они приписали более 400 животных и получили 1,7 млн рублей.

Читать полностью » В Хабаровске управляющие компании будут штрафовать до 300 тыс. руб. за неубранный снег 17.10.2025 в 22:14
Хабаровск встретит снег по-новому: штрафы заменят предупреждения

После снежного коллапса прошлого года в Хабаровске решили штрафовать управляющие компании за неубранные дворы — сумма санкций может достигать 300 тысяч рублей.

Читать полностью » В Якутии начали учет белых медведей на побережье Восточно-Сибирского моря 17.10.2025 в 12:52
Считают каждого: в Якутии начали перепись белых медведей

В Якутии начали мониторинг белых медведей: учёные уже насчитали 17 особей и выясняют, где проходят пути их миграции вдоль побережья Восточно-Сибирского моря.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Ветеринары: песок не подходит для кошачьего лотка
Садоводство
Садоводы советуют укреплять шпалерные деревья до морозов — метод Марты Стюарт повышает устойчивость ветвей
Культура и шоу-бизнес
Гленн Клоуз сыграет в испанском фильме "Чёрный шар" продюсера Педро Альмодовара
Дом
Мастера предупредили об опасности применения средства для посуды на мебели, посуде и тканях
Дом
Регулярные приседания помогают сжигать калории и улучшать осанку
Спорт и фитнес
Физиотерапевт Иванов заявил, что пяти минут у стены достаточно для укрепления спины
Спорт и фитнес
Йога помогает бегунам улучшить равновесие и снизить риск травм, подтверждают спортивные физиологи
Авто и мото
Эксперты назвали Ford Focus и VW Polo самыми надёжными подержанными авто до 750 тысяч рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet