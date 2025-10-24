Айтишник оказался в центре преступной сети: системный администратор печатал поддельные документы для мигрантов

На Камчатке сотрудники УФСБ пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией иностранных граждан. В ходе масштабной операции удалось задержать не только организатора, но и его сообщников, а также выявить сеть, обеспечивавшую мигрантов поддельными документами.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, операция проводилась во взаимодействии с УФСБ России по Сахалинской области.

"Сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Сахалинской области в рамках оперативно-разыскных мероприятий по пресечению канала нелегальной миграции задержан житель г. Южно-Сахалинска", — проинформировала пресс-служба ведомства.

По информации следствия, ключевую роль в схеме играл системный администратор одной из транспортных компаний. Используя свои профессиональные навыки, он вместе с сообщником наладил изготовление поддельных квитанций об оплате трудовых патентов. Эти документы применялись для незаконного продления сроков пребывания иностранных граждан в России.

Во время обысков по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты компьютеры, принтеры, клише и другое оборудование, использовавшееся для создания фальшивых бланков.

Участник схемы Роль в преступлении Место задержания Системный администратор Изготовление поддельных квитанций и организация схемы Южно-Сахалинск Сообщник Распространение поддельных документов Петропавловск-Камчатский Трое иностранных граждан Использование и сбыт поддельных патентов Новосибирск, Петропавловск-Камчатский

Проверяйте подлинность документов. Работодателям следует сверять реквизиты трудовых патентов с официальной базой данных МВД. Используйте электронные сервисы. Большинство государственных квитанций можно проверить по QR-коду или через портал "Госуслуги". Не покупайте документы "с рук". Даже если они выглядят подлинными, ответственность несёт владелец. Сообщайте о подозрениях. При обнаружении фальшивых бумаг необходимо обратиться в миграционную службу или полицию.

Ошибка: использование поддельных документов

Последствие: уголовная ответственность и выдворение из страны

Альтернатива: продление патента через официальные органы МВД

Ошибка: обращение к посредникам без лицензии

Последствие: потеря денег и попадание в поле зрения правоохранителей

Альтернатива: пользоваться государственными сервисами и аккредитованными миграционными центрами

Ошибка: хранение шаблонов и печатей без разрешения

Последствие: квалификация действий как изготовление поддельных документов

Альтернатива: получение официальных документов на законных основаниях

…иностранный гражданин не знал, что его документы поддельные? В этом случае многое зависит от результатов расследования. Если будет доказано, что человек действовал без умысла, возможно ограничиться административным наказанием.

…работодатель случайно принял фальшивые документы? Ему предстоит доказать, что проверка была проведена добросовестно. При этом лучше хранить копии всех документов и квитанций с отметками о проверке.

…попытка продления патента через посредника вызвала подозрения? Следует немедленно прекратить общение и сообщить о фактах вымогательства или подделки в миграционные органы.

Плюсы легальной регистрации Минусы незаконной легализации Законное пребывание в РФ Угроза уголовного преследования Возможность официального трудоустройства Высокие штрафы и депортация Социальные гарантии и защита прав Потеря статуса и запрет на въезд Прозрачные отношения с работодателем Использование в преступных схемах

Какая ответственность предусмотрена за использование поддельных документов?

По статье 327 УК РФ — штраф до 80 000 рублей или лишение свободы до двух лет.

Кого считают участником преступной схемы?

Не только изготовителей, но и тех, кто использует или распространяет поддельные документы.

Можно ли избежать наказания, если сообщить о нарушении добровольно?

Да, при активном содействии следствию лицо может быть освобождено от ответственности.

Как проверить подлинность трудового патента?

На официальном сайте МВД РФ с помощью номера документа или через портал "Госуслуги".

Миф: если документ выглядит официально, значит он настоящий

Правда: современные подделки часто внешне неотличимы от оригинала, проверять нужно по базам данных.

Миф: ответственность несёт только тот, кто изготовил подделку

Правда: использование поддельных документов также уголовно наказуемо.

Миф: можно избежать наказания, если признаться после задержания

Правда: признание — лишь смягчающее обстоятельство, но не освобождение от ответственности.

Проблема фальшивых документов для мигрантов в России существует давно. Первые крупные дела о подделке трудовых патентов появились в начале 2010-х годов, когда спрос на иностранную рабочую силу резко вырос. С тех пор схемы стали более технологичными — с использованием компьютерной графики, специализированных принтеров и баз данных. Однако и контроль со стороны государства усилился: в последние годы внедряются электронные формы патентов и онлайн-сервисы проверки подлинности документов, что позволяет быстрее выявлять подобные преступления.

