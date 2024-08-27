Изысканная кулинарная тайна Мон-Сен-Мишеля: омлет "Пуляр" с французским акцентом.

Омлет "Пуляр" — это воздушное и нежное французское блюдо, созданное хозяйкой одного из ресторанов на острове Мон-Сен-Мишель. Оно состоит из двух половинок, одна из которых накрывает другую.

Для приготовления омлета "Пуляр" вам понадобятся следующие ингредиенты:

4 яйца,

5 грамм сливочного масла,

зелень (укроп, петрушка, кинза) по вкусу,

соль по вкусу.

Процесс приготовления:

Отделите желтки от белков. Добавьте щепотку соли в желтки и перемешайте их венчиком или вилкой. Взбейте белки с солью до устойчивых пиков с помощью миксера. Разогрейте сковороду на слабом огне и смажьте её сливочным маслом. Влейте желтки на сковороду и распределите их по поверхности, образуя тонкий блинчик. Сверху выложите взбитые белки и разровняйте их силиконовой лопаткой. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне в течение трёх минут. Переложите готовый омлет на тарелку и разрежьте его пополам. Накройте одну половинку другой.

Подавайте омлет горячим, украсив его зеленью. При желании можно дополнить блюдо хлебом и нарезанным авокадо.

Фото: commons.wikimedia.org/ Arnaud 25 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)