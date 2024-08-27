Изысканная кулинарная тайна Мон-Сен-Мишеля: омлет "Пуляр" с французским акцентом.

Омлет "Пуляр" — это воздушное и нежное французское блюдо, созданное хозяйкой одного из ресторанов на острове Мон-Сен-Мишель. Оно состоит из двух половинок, одна из которых накрывает другую.
Для приготовления омлета "Пуляр" вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 4 яйца,
- 5 грамм сливочного масла,
- зелень (укроп, петрушка, кинза) по вкусу,
- соль по вкусу.
Процесс приготовления:
- Отделите желтки от белков.
- Добавьте щепотку соли в желтки и перемешайте их венчиком или вилкой.
- Взбейте белки с солью до устойчивых пиков с помощью миксера.
- Разогрейте сковороду на слабом огне и смажьте её сливочным маслом.
- Влейте желтки на сковороду и распределите их по поверхности, образуя тонкий блинчик.
- Сверху выложите взбитые белки и разровняйте их силиконовой лопаткой. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне в течение трёх минут.
- Переложите готовый омлет на тарелку и разрежьте его пополам. Накройте одну половинку другой.
Подавайте омлет горячим, украсив его зеленью. При желании можно дополнить блюдо хлебом и нарезанным авокадо.
Фото: commons.wikimedia.org/ Arnaud 25 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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