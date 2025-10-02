Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by prostooleh is licensed under public domain
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:15

Слизь не уходит сама: вот как простуда запускает цепочку смертельно опасных осложнений

Врач Инна Невзорова: застой слизи при простуде повышает риск бронхита и пневмонии

Несвоевременное очищение дыхательных путей при простуде может обернуться серьезными осложнениями. На первый взгляд кажется, что кашель или насморк — всего лишь неприятные спутники болезни, которые со временем пройдут сами. Однако именно застой слизи и игнорирование симптомов часто становятся причиной перехода легкой инфекции в хроническую или более тяжелую форму.

"Слизь может служить средой для размножения вирусов и бактерий, таким образом поддерживая воспалительный процесс и способствуя его хронизации. Особенно важно поддерживать чистоту дыхательных путей у людей с хроническими заболеваниями", — пояснила врач-терапевт клиники IMMA Инна Невзорова.

Почему слизь опасна

При простуде слизь вырабатывается в больших количествах для того, чтобы связывать и выводить микробы. Но если ее своевременно не убирать, она превращается в питательную среду, где активно размножаются вирусы и бактерии. Это замедляет выздоровление и повышает риск осложнений.

Накопление слизи в дыхательных путях может спровоцировать:

  • синусит и отит;

  • бронхит;

  • пневмонию;

  • обострение хронических болезней, таких как ХОБЛ и астма.

"Самолечение может привести к некорректному подбору препаратов и развитию осложнений", — предупредила Невзорова.

Сравнение: простая простуда и осложненное течение

Состояние Что происходит Возможные последствия
Обычная простуда Выделения прозрачные, дыхание относительно свободное Через 5-7 дней наступает улучшение
Застой слизи Слизь густеет, появляется тяжесть в груди и носу Риск бронхита, синусита, отита
Хроническое воспаление Симптомы держатся неделями, появляются осложнения Развитие пневмонии, обострение астмы и ХОБЛ

Советы шаг за шагом: как облегчить дыхание

  1. Использовать солевые растворы для промывания носа (подходят аптечные спреи или раствор морской соли).

  2. Делать ингаляции с физраствором или эфирными маслами (эвкалипт, мята, ромашка).

  3. Пить больше теплой жидкости: травяные чаи, минеральная вода без газа, морсы.

  4. Поддерживать оптимальную влажность в помещении (40-60%), использовать увлажнитель.

  5. При кашле выбирать сиропы, которые регулируют секрецию слизи (амброксол, ацетилцистеин, фитопрепараты).

  6. При ухудшении самочувствия обращаться к врачу, а не пытаться лечиться самостоятельно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать густые выделения → риск бактериальной инфекции → альтернатива: промывания и муколитики.

  • Использовать сосудосуживающие капли дольше 5 дней → привыкание и пересыхание слизистой → альтернатива: солевые растворы и увлажнение воздуха.

  • Принимать антибиотики без назначения → резистентность и осложнения → альтернатива: консультация врача и корректный подбор терапии.

А что если не лечить?

Если пускать болезнь на самотек, простуда может закончиться пневмонией или хроническими проблемами дыхательных путей. Особенно это касается людей с ослабленным иммунитетом, курильщиков и пожилых. Для них своевременное очищение дыхательных путей — не просто профилактика, а жизненно важная мера.

FAQ

Как выбрать средство от кашля?
Муколитики подходят при густой слизи, противокашлевые — только при сухом кашле. Решение лучше принимать после консультации с врачом.

Сколько стоит курс лечения?
Стоимость зависит от выбранных препаратов: простые солевые спреи — от 200 рублей, сиропы — от 300 рублей, ингалятор — от 1500 рублей.

Что лучше — домашние методы или аптечные препараты?
Лучший результат дает их сочетание: увлажнение воздуха и травяные чаи дополняют, но не заменяют лекарства.

