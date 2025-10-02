Слизь не уходит сама: вот как простуда запускает цепочку смертельно опасных осложнений

Несвоевременное очищение дыхательных путей при простуде может обернуться серьезными осложнениями. На первый взгляд кажется, что кашель или насморк — всего лишь неприятные спутники болезни, которые со временем пройдут сами. Однако именно застой слизи и игнорирование симптомов часто становятся причиной перехода легкой инфекции в хроническую или более тяжелую форму.

"Слизь может служить средой для размножения вирусов и бактерий, таким образом поддерживая воспалительный процесс и способствуя его хронизации. Особенно важно поддерживать чистоту дыхательных путей у людей с хроническими заболеваниями", — пояснила врач-терапевт клиники IMMA Инна Невзорова.

Почему слизь опасна

При простуде слизь вырабатывается в больших количествах для того, чтобы связывать и выводить микробы. Но если ее своевременно не убирать, она превращается в питательную среду, где активно размножаются вирусы и бактерии. Это замедляет выздоровление и повышает риск осложнений.

Накопление слизи в дыхательных путях может спровоцировать:

синусит и отит;

бронхит;

пневмонию;

обострение хронических болезней, таких как ХОБЛ и астма.

"Самолечение может привести к некорректному подбору препаратов и развитию осложнений", — предупредила Невзорова.

Сравнение: простая простуда и осложненное течение