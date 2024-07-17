Реконструкция и обновление аэропортов на Северном Кавказе, планируемое российским вице-премьером Александром Новаком, поспособствует увеличению турпотока в регионе. В различных городах ведутся или запланированы работы по реконструкции и строительству аэропортов, включая развитие железнодорожной инфраструктуры.
Самым крупным и активно используемым является аэропорт Минеральных Вод.
Новые и модернизированные аэропорты помогут увеличить туристический поток, особенно в контексте проекта "Каспийский прибрежный кластер", нацеленного на привлечение до 700 тыс. туристов к 2030 году, сообщает TourDom.Ru.
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