Теперь без опозданий: сколько времени на самом деле нужно в аэропорту перед вылетом
Опоздание на самолёт — один из самых стрессовых сценариев в поездке. Чтобы его избежать, важно правильно рассчитать время: от выхода из дома до момента, когда вы садитесь в кресло самолёта.
Дорога до аэропорта
Самый непредсказуемый этап.
- В будние дни днём можно ориентироваться на навигатор.
- В пятницу вечером и в праздничные даты закладывайте минимум +40-60 минут.
- Ночью дорога обычно свободна, но учитывайте время на трансфер или ожидание такси.
Регистрация и сдача багажа
- На внутренних рейсах регистрация закрывается за 40 минут до вылета.
- На международных — за 1 час, а в крупных хабах и раньше.
- Если есть багаж, добавьте ещё 20-30 минут на очередь.
Контроль и паспортный досмотр
Даже если очередь кажется быстрой, иногда процесс может занять до часа:
Безопасность: от 10 до 30 минут в зависимости от трафика.
Паспортный контроль: на международных рейсах от 15 до 40 минут.
Время до посадки
После прохождения всех процедур вы оказываетесь в стерильной зоне. Посадка начинается примерно за 40 минут до вылета и заканчивается за 15 минут. Лучше прийти к гейту заранее, чтобы избежать беготни по терминалу.
Общий расчёт времени
Внутренний рейс:
Дорога до аэропорта (с запасом): 1,5-2 часа
Регистрация и контроль: 1 час
Запас перед посадкой: 30 минут
➝ Итого: минимум 3,5 часа от выхода из дома.
Международный рейс:
Дорога до аэропорта (с запасом): 2 часа
Регистрация и контроль: 1,5 часа
Запас перед посадкой: 40 минут
➝ Итого: около 4 часов от выхода из дома.
Почему лучше приезжать заранее
Даже если вы пройдёте все процедуры быстрее, этот запас времени превращается в спокойный кофе, книгу или прогулку по duty free, а не в паническую гонку с чемоданом.
Спокойствие — часть путешествия
Закладывая время с запасом, вы не теряете его, а выигрываете: путешествие начинается без стресса, ещё в аэропорту.
