Александр Александров Опубликована сегодня в 4:15

Теперь без опозданий: сколько времени на самом деле нужно в аэропорту перед вылетом

Сколько на самом деле времени нужно закладывать перед вылетом

Опоздание на самолёт — один из самых стрессовых сценариев в поездке. Чтобы его избежать, важно правильно рассчитать время: от выхода из дома до момента, когда вы садитесь в кресло самолёта.

Дорога до аэропорта

Самый непредсказуемый этап.

  • В будние дни днём можно ориентироваться на навигатор.
  • В пятницу вечером и в праздничные даты закладывайте минимум +40-60 минут.
  • Ночью дорога обычно свободна, но учитывайте время на трансфер или ожидание такси.

Регистрация и сдача багажа

  • На внутренних рейсах регистрация закрывается за 40 минут до вылета.
  • На международных — за 1 час, а в крупных хабах и раньше.
  • Если есть багаж, добавьте ещё 20-30 минут на очередь.

Контроль и паспортный досмотр

Даже если очередь кажется быстрой, иногда процесс может занять до часа:

Безопасность: от 10 до 30 минут в зависимости от трафика.
Паспортный контроль: на международных рейсах от 15 до 40 минут.

Время до посадки

После прохождения всех процедур вы оказываетесь в стерильной зоне. Посадка начинается примерно за 40 минут до вылета и заканчивается за 15 минут. Лучше прийти к гейту заранее, чтобы избежать беготни по терминалу.

Общий расчёт времени

Внутренний рейс:

Дорога до аэропорта (с запасом): 1,5-2 часа
Регистрация и контроль: 1 час
Запас перед посадкой: 30 минут
➝ Итого: минимум 3,5 часа от выхода из дома.

Международный рейс:

Дорога до аэропорта (с запасом): 2 часа
Регистрация и контроль: 1,5 часа
Запас перед посадкой: 40 минут
➝ Итого: около 4 часов от выхода из дома.

Почему лучше приезжать заранее

Даже если вы пройдёте все процедуры быстрее, этот запас времени превращается в спокойный кофе, книгу или прогулку по duty free, а не в паническую гонку с чемоданом.

Спокойствие — часть путешествия

Закладывая время с запасом, вы не теряете его, а выигрываете: путешествие начинается без стресса, ещё в аэропорту.

