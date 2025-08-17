Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Antalya Airport 2011-08-26
Antalya Airport 2011-08-26
© commons.wikimedia.org by Tatiana Matlina is licensed under CC BY-SA 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:13

Вылет под угрозой: история, как я чуть не опоздал в аэропорт и что делал

Почему стоит приезжать в аэропорт за три часа до вылета

Пятница вечер. Чемодан собран, билет под рукой, и кажется, что всё идёт по плану. Я решил выехать в аэропорт "впритык", рассчитывая, что дорога займёт не больше часа. Но в тот день МКАД остановился: машины тянулись километрами, а стрелка часов двигалась быстрее, чем поток.

15 минут до конца регистрации

Когда я наконец добрался до терминала, оставалось всего 15 минут до окончания регистрации. Суета, тяжёлый чемодан и растущая паника. На контроле я обратился к людям с просьбой пропустить меня вперёд. Кто-то ворчал, кто-то улыбался, но в итоге это помогло — я успел на рейс.

Чему научил тот вечер

С тех пор мой подход изменился. Теперь я всегда закладываю дополнительно 40-60 минут на дорогу и проверяю трафик заранее. Особенно если это пятница, вечер или праздничный день.

Почему лучше выехать за три часа

  • Регистрация и сдача багажа занимают время, особенно на международных рейсах.
  • Контроль и паспортный досмотр бывают непредсказуемо длинными.
  • Дорога до аэропорта — самая уязвимая часть, её невозможно контролировать.
  • Спокойствие перед вылетом: лучше выпить кофе в зале ожидания, чем стоять в пробке в панике.

Теперь выезд в аэропорт стал привычкой

Я перестал рисковать и воспринимать запас времени как "лишний". Наоборот, это возможность приехать спокойно, пройти все процедуры без спешки и начать путешествие в хорошем настроении.

