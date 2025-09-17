Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Паспортный контроль в аэропорту Шереметьево
Паспортный контроль в аэропорту Шереметьево
© commons.wikimedia.org by Ракун is licensed under Creative Commons CC0 1.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:37

Эти ошибки на досмотре стоят туристам любимых вещей

Эксперты назвали предметы, которые чаще всего изымают на контроле в аэропортах

Каждый день службы безопасности аэропортов изымают у пассажиров тысячи предметов. Причина проста: туристы забывают о правилах перевозки или невнимательно собирают ручную кладь. В итоге полезные вещи остаются в контейнерах досмотра, а полёт начинается с досады и потерь.

Жидкости и косметика

Самая распространённая ошибка — попытка провезти большие флаконы жидкостей. Правило одно: ёмкости не более 100 мл, упакованные в прозрачный пакет. Шампуни, кремы, дезодоранты и напитки в бутылках объёмом больше нормы изымаются без возврата.

Острые предметы

Ножницы, маникюрные наборы, ножи и даже штопоры — всё это под запретом в ручной клади. Многие туристы вспоминают об ограничениях уже на контроле, и любимые аксессуары остаются у сотрудников службы.

Еда и напитки

Некоторые продукты питания также попадают под запрет. Желе, йогурты и соусы относятся к жидкостям, а потому изымаются. Бутылки воды или сока, купленные до досмотра, также не пройдут контроль.

Техника и батареи

Службы безопасности часто проверяют электронику. Пауэрбанки большой ёмкости, превышающие допустимые нормы, могут быть изъяты. То же касается литиевых батарей без заводской маркировки.

Курительные принадлежности и зажигалки

Зажигалки, спички и некоторые электронные устройства для курения ограничены к провозу. Их нередко изымают из-за нарушения правил перевозки.

Большинство изъятых предметов — результат невнимательности. Туристы часто забывают про ограничения, хотя вся информация доступна заранее. Подготовка и знание правил помогают сохранить вещи и пройти досмотр без стресса.

