Александр Александров Опубликована сегодня в 8:25

Туристы раскрыли секреты удобных пересадок в аэропортах

Эксперты объяснили, как правильно планировать пересадки в аэропорту по времени

Пересадка — неотъемлемая часть многих авиапутешествий. Она может быть удобной возможностью отдохнуть или, наоборот, превращается в гонку по терминалам. Чтобы дорога прошла спокойно, важно заранее рассчитать оптимальное время стыковки, учитывая правила авиакомпаний и особенности аэропорта.

Минимальное время пересадки

У каждой авиакомпании существует так называемое MCT (минимальное время стыковки). Обычно это 40-60 минут для внутренних рейсов и 1,5-2 часа для международных. Но специалисты советуют не планировать пересадки впритык: задержка рейса или длинная очередь на контроле могут стоить пропущенного самолёта.

Оптимальная длительность

Для комфортной пересадки эксперты рекомендуют закладывать:

  • внутренние рейсы — не менее 1,5 часа;
  • международные рейсы — от 2 до 3 часов;
  • сложные аэропорты с пересадкой между терминалами — от 3 до 4 часов.

Это время позволяет пройти паспортный и багажный контроль, спокойно добраться до нужного выхода и даже перекусить.

Длинные пересадки

Иногда пересадка длится 5-8 часов. В этом случае можно использовать время с пользой: многие аэропорты предлагают комнаты отдыха, душевые, а в крупных хабах — экскурсии по городу. Но для таких вариантов лучше заранее изучить условия визы и транспорт.

Важные факторы

Выбирая время пересадки, стоит учитывать размер аэропорта, необходимость менять терминал и время суток. Ночью часть сервисов может быть закрыта, а днём очереди на контроле увеличиваются. Родителям с детьми или пассажирам с ограниченной мобильностью стоит закладывать дополнительный запас времени.

Правильное планирование пересадки избавляет от лишнего стресса и делает путешествие предсказуемым. Оптимальное время зависит от маршрута и аэропорта, но универсальное правило одно: лучше потратить лишний час на спокойный переход, чем рисковать и догонять рейс в последний момент.

